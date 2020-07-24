Франция расшифровала "черные ящики" самолета МАУ: что известно

Во Франции завершили предварительный анализ обоих бортовых самописцев со сбитого под Тегераном самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщили на сайте Совета по безопасности на транспорте Канады (TSB). Отмечается, что несмотря на внешние повреждения ящиков, экспертам удалось успешно расшифровать данные.

"Работа в Париже завершена, но до окончания расследования еще далеко. Остается много ключевых вопросов, на которые нужно ответить. Я знаю, что семьи погибших и еще немало людей хотят узнать, какие данные были восстановлены", – сказала председатель TSB Кэти Фокс.

Она объяснила, что согласно Конвенции о международной гражданской авиации, Совет по безопасности на транспорте Канады не может обнародовать любую информацию с самописцев без согласия государства, которое ведет расследование.

Иран призвали как можно скорее обнародовать информацию с "черных ящиков".

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