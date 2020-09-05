Фотокора "Бабеля" лишили аккредитации на фестиваль из-за текста о несоблюдении карантина?

Фотокорреспондента интернет-издания "Бабель" Сергея Моргунова лишили аккредитации на фестивале GogolFestDream после публикации материала написали о несоблюдении масочного режима посетителями фестиваля.

Об этом сообщает "Бабель", приводя в пример текст репортажа, который мог не понравится организаторам фестиваля. По словам журналистов, директор фестиваля Максим Демский пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, 4 сентября на сайте издания вышел материал о фестивале GogolFestDream, который проходит в Херсоне с 4 по 6 сентября. В материале говорилось о "Гоголь Train" – поезде, который вез из Киева в Херсон участников фестиваля. Они были без защитных масок и не соблюдали социальной дистанции. Это видно по фотографиям, которыми проиллюстрирован текст. Журналисты издания утверждают, что именно этот факт в материале больше всего возмутил организаторов. Они обратились к "Бабелю" с просьбой исправить текст и изменить фразу о "людях без масок".

"Меня лишил аккредитации директор фестиваля Максим Демский. Он позвал меня и спросил: "почему я посещаю их мероприятия", а потом сам же и ответил свою версию — "чтобы дерьмом поливать". Он также напомнил, что мы приехали сюда и живем здесь за их счет. И подчеркнул, что не хочет, чтобы я посещал их мероприятия. Дословно это прозвучало: "мы вас не пускаем", после чего сказал, что аннулирует аккредитацию", – поделился подробностями фотограф издания Сергей Моргунов.

Директор фестиваля пока не прокомментировал ситуацию. Журналисты издания также обратили внимание на тот факт, что поезд на фестиваль GogolFestDream провожал министр культуры Александр Ткаченко. Позже он написал в Facebook: "Есть две парадигмы: или коронавирус контролирует нас, или мы пытаемся контролировать коронавирус. Пример ГогольTrain – это попытка контролировать ситуацию, следуя при этом всех средств безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 5 сентября, в Украине официально подтверждены 133 787 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 836 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту больных.