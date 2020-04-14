В сети появилось фото российского оружия, которым оккупанты бьют по воинам ВСУ. Речь идет о разорвавшейся противотанковой управляемой ракете 9М 113 к ракетному комплексу 9К111 "Фагот".

Фото с очередным доказательством российской агрессии на Донбассе опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Этот пост об оружии, с помощью которого боевики забрали не одну жизнь наших военных, ранили десятки армейцев и уничтожили немало военных автомобилей. На фото ниже – фрагмент противотанковой управляемой ракеты 9М 113 к противотанковому управляемому ракетному комплексу 9К111 "Фагот", – написали в посте.

Российская ракета к ПТУР "Фагот" Facebook "Повернись живим"

Волонтеры напомнили, что недавно именно эта ракета прилетела на позиции украинских защитников на Луганском направлении. К счастью, тогда никто из военных не пострадал. Однако 10 марта подобная ракета вблизи донецкого аэропорта унесла жизни двух Героев.

ПТУР "Фагот" – это советский/российский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся целей со скоростями до 60 км/ч и на расстоянии до 2 км, а ракетой 9М113 – до 4 км.

По словам начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения одного из подразделений ВСУ, маркировка на фрагменте, запечатленном на фотографии, скорее всего, принадлежит вооруженным силам Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта волонтеры показали последствия атаки террористов из ПТРК по грузовому автомобилю Вооруженных сил Украины на Донбассе. К счастью, тогда все защитники Украины остались живы, однако автомобиль был полностью разбомблен.