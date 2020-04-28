В сети появились фото снайпера-террориста "Л/ДНР" Адама Грозного, который на самом деле является кадровым российским военным и успел повоевать в других странах помимо Украины.

Досье на него опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Судя по снимкам, боевик служил в батальоне "Спарта" ликвидированного террориста Арсена Павлова ("Моторолы"), в Вооруженных силах РФ, в полиции страны-агрессора, а также наемником на войне в Сирии.

Террорист Адам Грозный в батальоне "Спарта" Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный на Донбассе Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный Facebook Анатолия Штефана

"Гражданская" война – это тот момент, когда ты не можешь определиться: ты снайпер в оккупационной "Спарте", ты снайпер в одном из подразделений ВС РФ, ты представитель полиции РФ в военном контингенте в Сирии. Но война "гражданская", – написал защитник Украины.

Террорист Адам Грозный Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный в форме полиции РФ Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный в ВС РФ Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный на Донбассе Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный в Сирии Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото террористов разведывательного батальона "Спарта" в "ДНР", который ранее курировал ликвидированный Арсен Павлов ("Моторола"). На снимках запечатлены боевики Александр Гарах ("Саид") из Тореза Донецкой области, который был ликвидирован 7 апреля, а также Виталий Корнев ("Корень") из Ямало-Ненецкого округа Российской Федерации.