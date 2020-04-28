В сети появились фото снайпера-террориста "Л/ДНР" Адама Грозного, который на самом деле является кадровым российским военным и успел повоевать в других странах помимо Украины.
Досье на него опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Судя по снимкам, боевик служил в батальоне "Спарта" ликвидированного террориста Арсена Павлова ("Моторолы"), в Вооруженных силах РФ, в полиции страны-агрессора, а также наемником на войне в Сирии.
Террорист Адам Грозный в батальоне "Спарта"
Facebook Анатолия Штефана
Террорист Адам Грозный на Донбассе
Facebook Анатолия Штефана
Террорист Адам Грозный
Facebook Анатолия Штефана
"Гражданская" война – это тот момент, когда ты не можешь определиться: ты снайпер в оккупационной "Спарте", ты снайпер в одном из подразделений ВС РФ, ты представитель полиции РФ в военном контингенте в Сирии. Но война "гражданская", – написал защитник Украины.
Террорист Адам Грозный
Facebook Анатолия Штефана
Террорист Адам Грозный в форме полиции РФ
Facebook Анатолия Штефана
Террорист Адам Грозный в ВС РФ
Facebook Анатолия Штефана
Террорист Адам Грозный на Донбассе
Facebook Анатолия Штефана
Террорист Адам Грозный
Facebook Анатолия Штефана
Террорист Адам Грозный
Facebook Анатолия Штефана
Террорист Адам Грозный в Сирии
Facebook Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото террористов разведывательного батальона "Спарта" в "ДНР", который ранее курировал ликвидированный Арсен Павлов ("Моторола"). На снимках запечатлены боевики Александр Гарах ("Саид") из Тореза Донецкой области, который был ликвидирован 7 апреля, а также Виталий Корнев ("Корень") из Ямало-Ненецкого округа Российской Федерации.
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