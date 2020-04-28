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28 апреля • обновлено в 12:33
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Фото российского снайпера-"гастролера" попали в сеть: убивал на Донбассе и в Сирии

1.6т
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В сети появились фото снайпера-террориста "Л/ДНР" Адама Грозного, который на самом деле является кадровым российским военным и успел повоевать в других странах помимо Украины.

Досье на него опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Судя по снимкам, боевик служил в батальоне "Спарта" ликвидированного террориста Арсена Павлова ("Моторолы"), в Вооруженных силах РФ, в полиции страны-агрессора, а также наемником на войне в Сирии.

Террорист Адам Грозный в батальоне "Спарта"

Террорист Адам Грозный в батальоне "Спарта"

Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный на Донбассе

Террорист Адам Грозный на Донбассе

Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный

Террорист Адам Грозный

Facebook Анатолия Штефана

"Гражданская" война – это тот момент, когда ты не можешь определиться: ты снайпер в оккупационной "Спарте", ты снайпер в одном из подразделений ВС РФ, ты представитель полиции РФ в военном контингенте в Сирии. Но война "гражданская", – написал защитник Украины.

Террорист Адам Грозный

Террорист Адам Грозный

Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный в форме полиции РФ

Террорист Адам Грозный в форме полиции РФ

Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный в ВС РФ

Террорист Адам Грозный в ВС РФ

Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный на Донбассе

Террорист Адам Грозный на Донбассе

Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный

Террорист Адам Грозный

Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный

Террорист Адам Грозный

Facebook Анатолия Штефана

Террорист Адам Грозный в Сирии

Террорист Адам Грозный в Сирии

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото террористов разведывательного батальона "Спарта" в "ДНР", который ранее курировал ликвидированный Арсен Павлов ("Моторола"). На снимках запечатлены боевики Александр Гарах ("Саид") из Тореза Донецкой области, который был ликвидирован 7 апреля, а также Виталий Корнев ("Корень") из Ямало-Ненецкого округа Российской Федерации.

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Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Конфликт в Сирии Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
ДНР
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Комментарии
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Знатно он ка ра те лей мочит...)))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Для скаклов, доказательства из интернета, самые железные)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Pyankovsky Alexey, других-то нет
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