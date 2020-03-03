С "зигой" и свастикой: в сети всплыли скандальные фото пропагандистки Путина

В сети всплыли фото российской пропагандистки телеканала Anna News, на которых она позирует с оружием в руках, на фоне свастики и с нацистским жестом "зиги".

Скандальные снимки пособницы оккупантов опубликовал на своей странице в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Просто фото представительницы боярышник-ньюз. Хотя и давненькие, но довольно яркие. Особенно последняя с зигой и знаком. Но "фашисты" – украинцы", – с сарказмом отметил он.

Российская пропагандистка Anna News Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Российская пропагандистка Anna News Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Российская пропагандистка Anna News позирует с "зигой" на фоне свастики Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

В комментариях под постом украинцы также жестко раскритиковали пропагандистку и даже раскрыли ее личность. Ею оказалась Юлия Харламова – подруга известного русского неонациста Алексея Мильчакова, который убивал украинцев на Донбассе в составе преступной группировки "Витязь", а затем поехал в Сирию с ЧВК "Вагнер".

"Подруга Мильчакова", "Мне хватило первой фотки, чтобы понять, что там долбо*бизм головного мозга", "Боевая подруга боевика-террориста Мильчакова, Юлия Харламова (она же Тарновская, Целинская или Нордика). Тоже, судя по всему, ярый борец с "фашизмом", "На предпоследнем фото какая-то дохлая русалка", – написали под подборкой фото пропагандистки люди.

Просто фото представниці бояришнікНьюз. Хоча і давненькі але доволі яскраві. Особливо остання з zігою та знаком. Але faшисти українці...

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, который побывал на Донбассе в 2014 году, признался, что в оккупации украинских территорий принимают участие несколько группировок кавказцев, русские неонацисты, регулярная российская армия и множество различных наемников. В качестве платы за свои военные преступления они нередко требуют не только деньги, но и женщин.

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