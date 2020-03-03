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3 марта • обновлено в 05:31
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Фото пропагандистки Путина с "зигой" и свастикой всплыли в сети

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В сети всплыли фото российской пропагандистки телеканала Anna News, на которых она позирует с оружием в руках, на фоне свастики и с нацистским жестом "зиги".

Скандальные снимки пособницы оккупантов опубликовал на своей странице в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Просто фото представительницы боярышник-ньюз. Хотя и давненькие, но довольно яркие. Особенно последняя с зигой и знаком. Но "фашисты" – украинцы", – с сарказмом отметил он.

Российская пропагандистка Anna News

Российская пропагандистка Anna News

Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Российская пропагандистка Anna News

Российская пропагандистка Anna News

Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Российская пропагандистка Anna News позирует с "зигой" на фоне свастики

Российская пропагандистка Anna News позирует с "зигой" на фоне свастики

Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

В комментариях под постом украинцы также жестко раскритиковали пропагандистку и даже раскрыли ее личность. Ею оказалась Юлия Харламова – подруга известного русского неонациста Алексея Мильчакова, который убивал украинцев на Донбассе в составе преступной группировки "Витязь", а затем поехал в Сирию с ЧВК "Вагнер".

"Подруга Мильчакова", "Мне хватило первой фотки, чтобы понять, что там долбо*бизм головного мозга", "Боевая подруга боевика-террориста Мильчакова, Юлия Харламова (она же Тарновская, Целинская или Нордика). Тоже, судя по всему, ярый борец с "фашизмом", "На предпоследнем фото какая-то дохлая русалка", – написали под подборкой фото пропагандистки люди.

С "зигой" и свастикой: в сети всплыли скандальные фото пропагандистки Путина

Юлия Харламова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, который побывал на Донбассе в 2014 году, признался, что в оккупации украинских территорий принимают участие несколько группировок кавказцев, русские неонацисты, регулярная российская армия и множество различных наемников. В качестве платы за свои военные преступления они нередко требуют не только деньги, но и женщин.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
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