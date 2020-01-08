На коленях просит прощения: фото мужа погибшей бортпроводницы МАУ довело украинцев до слез

В сети показали фото супруга бортпроводницы Юлии Сологуб, которая погибла при падении самолета МАУ вблизи Тегерана утром 8 января.
Снимки на странице в Facebook опубликовал журналист Владимир Рунец. Уточним, мужчина находится в аэропорту "Борисполь" (возле Киева), где создали мемориал погибшему экипажу лайнера.
"Муж погибшей Юлии Сологуб на коленях просит у нее прощения, целует портрет. Друзья уже забирали его несколько раз, а он все время возвращается", – рассказал журналист.
Муж погибшей
facebook.com/quick2reply
Пользователи соцсети высказали сочувствие родным жертв крушения самолета. Некоторые сравнили происходящее с трагедией 11 сентября.
Фото Сологуб (по центру)
facebook.com/quick2reply
Муж погибшей
facebook.com/quick2reply
Добавим: Сологуб – уроженка города Нововолынск (Волынская область). Ей было всего 25 лет.
Юлия Сологуб
Соцсети
Юлия Сологуб
Соцсети
Юлия Сологуб
Соцсети
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовала полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
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