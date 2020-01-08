Главная Новости
8 января • обновлено в 21:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На коленях просит прощения: фото мужа погибшей бортпроводницы МАУ довело украинцев до слез

3.6т
Читать материал на украинском

В сети показали фото супруга бортпроводницы Юлии Сологуб, которая погибла при падении самолета МАУ вблизи Тегерана утром 8 января.

Снимки на странице в Facebook опубликовал журналист Владимир Рунец. Уточним, мужчина находится в аэропорту "Борисполь" (возле Киева), где создали мемориал погибшему экипажу лайнера.

"Муж погибшей Юлии Сологуб на коленях просит у нее прощения, целует портрет. Друзья уже забирали его несколько раз, а он все время возвращается", – рассказал журналист.

Муж погибшей

Муж погибшей

facebook.com/quick2reply

Новости
"Ехал к счастливой жизни": история жертвы крушения самолета МАУ потрясла мир

Пользователи соцсети высказали сочувствие родным жертв крушения самолета. Некоторые сравнили происходящее с трагедией 11 сентября.

Фото Сологуб (по центру)

Фото Сологуб (по центру)

facebook.com/quick2reply

Муж погибшей

Муж погибшей

facebook.com/quick2reply

Добавим: Сологуб – уроженка города Нововолынск (Волынская область). Ей было всего 25 лет.

Юлия Сологуб

Юлия Сологуб

Соцсети

Юлия Сологуб

Юлия Сологуб

Соцсети

Юлия Сологуб

Юлия Сологуб

Соцсети

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Борисполь
Теги
соцсети МАУ фотографии самолет аэропорт Борисполь
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
11
1
Смешно
0
Интересно
53
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какие же украинцы жалостливые. Особенно под новостями о катастрофах с гражданами России.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Южный Гарик
Южный Гарик
Очень жаль, соболезнования всем родственникам погибших, а девочки все как на подбор, молоды, красивы, им бы жить да жить....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги