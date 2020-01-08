На коленях просит прощения: фото мужа погибшей бортпроводницы МАУ довело украинцев до слез

В сети показали фото супруга бортпроводницы Юлии Сологуб, которая погибла при падении самолета МАУ вблизи Тегерана утром 8 января.

Снимки на странице в Facebook опубликовал журналист Владимир Рунец. Уточним, мужчина находится в аэропорту "Борисполь" (возле Киева), где создали мемориал погибшему экипажу лайнера.

"Муж погибшей Юлии Сологуб на коленях просит у нее прощения, целует портрет. Друзья уже забирали его несколько раз, а он все время возвращается", – рассказал журналист.

Муж погибшей facebook.com/quick2reply

Пользователи соцсети высказали сочувствие родным жертв крушения самолета. Некоторые сравнили происходящее с трагедией 11 сентября.

Фото Сологуб (по центру) facebook.com/quick2reply

Муж погибшей facebook.com/quick2reply

Добавим: Сологуб – уроженка города Нововолынск (Волынская область). Ей было всего 25 лет.

Юлия Сологуб Соцсети

Юлия Сологуб Соцсети

Юлия Сологуб Соцсети

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Комментарии к посту Скриншот

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