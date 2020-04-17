Выросла смена "Гиви": в сеть попали фото молодого пополнения "ДНР"

В интернете появились фото так называемых "курсантов" террористической "ДНР", которые уже вскоре будут воевать против армии Украины на оккупированном Россией Донбассе.

Снимки молодых предателей опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Чтобы ни у кого не возникало иллюзий и для тех, кто до сих пор в розовых очках. Очередной набор так называемых будущих "офицеров" фейковых "республик". Вскоре среди них уже будет сын "Гиви", который в этом году заканчивает 3 курс", – написал защитник Украины.

"Глядя на фото с построений оккупационных бригад, можно увидеть в строю уже около 70% молодых ребят. Которым в 2014 было 12-14 лет, а сейчас они уже воюют против. Это не зрада, а реальность", – добавил полковник ВСУ.

"Курсанты" террористической "ДНР" Facebook Анатолия Штефана

"Курсанты" террористической "ДНР" Facebook Анатолия Штефана

Кроме того, он показал рекламу "военного училища" боевиков, в которой те зазывают абитуриентов на начало учебы в 2020 году по профилю "Боевое применение мотострелковых подразделений".

Террористы "ДНР" объявили набор в "военное училище" Facebook Анатолия Штефана

"Курсанты" террористической "ДНР" Facebook Анатолия Штефана

В комментариях под постом украинцы ужаснулись последствиями российской пропаганды и осудили молодых пособников оккупантов.

"Мы потеряли поколение украинцев", "Это поколение, выросшее на ненависти к Украине и украинцам. И их уже не изменить", "Поколение, которое воспитывается в злобе к своей стране Украине. Мне очень больно, что те, кого знала до войны подростками, теперь воюют против своего народа. Увы. Российская пропаганда все делала и делает для этого. Это они умеют", "И эти вскоре возьмут российское оружие и будут нас убивать под руководством российских командиров", "И этот биомусор будет потом стрелять в наших ребят", – возмущаются патриоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото повзрослевших детей ликвидированного российского террориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторолы").

А сын убитого оккупанта Михаила Толстых "Гиви" в качестве "курсанта" засветился на фото "парада" боевиков в Донецке в честь "ликвидации Иловайского котла".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!