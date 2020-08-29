Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.

В интервью "Стране", опубликованном 29 августа, Фокин заявил, что "и с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы".

"Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса", – заявил он.

Фокин также добавил, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский оценил работу нового руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу – Леонида Кравчука и Витольда Фокина. По его словам, Кравчук и Фокин – "профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной".