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''Флотилия'' из рыболовных лодок: командующий ВМС Украины оценил ''успехи'' ''ДНР'' на Азове

3.2тЧитать материал на украинском

Боевики самопровозглашенной "ДНР" контролируют побережье у Новоазовска, используя "флотилию" из двух десятков рыболовных лодок.

Об этом рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью DW. Как уточнил он, количество быстроходных лодок у сепаратистов равно 20-25.

"ДНР" создала там мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки. С их стороны, на мариупольском направлении, стоит какой-нибудь "9-й полк морской пехоты". В "ДНР" его еще и назвали интересно — "штурмовой полк морской пехоты", — сказал Воронченко.

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"За 10 месяцев пребывания там этой "бригады" так называемой морской пехоты соотношение сил в нашу пользу. Прямых столкновений на море не было", — добавил командующий ВМС Украины.

Игорь Воронченко

Игорь Воронченко

navy.mil.gov.ua

При этом он подчеркнул, что соотношение сил с Россией на Азове не в пользу Украины "как в количественном, так и качественном соотношении".

Так, Украина в Азовском море имеет два катера и два корабля, а РФ стянула в регион до сотни суден. "Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, на российской стороне примерно 36-40 единиц", — уточнил Воронченко.

Иллюстрация

Иллюстрация

КП

Как писал OBOZREVATEL, ранее командующий Военно-морских сил Украины рассказал, как защититься от агрессии России. По мнению Игоря Воронченко, Украина может применить "москитный компонент".

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОбострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персона
Игорь Воронченко
Место
Украина
Теги
Азовское мореВоенно-морские силы УкраиныВМС УкраиныНовости ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Флотилия из 2 речных катеров типа ВМС Укрейны контролирует акваторию Азовского моря, не выходя из порта Бердянск!
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Этот "командующий" сдал врагу 2 боевых корабля вместе с экипажами...
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Извините за опечатку. Я хотел написать илЛюстрация. Если часто читать Обоз, то начинаешь писать с ошибками.
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