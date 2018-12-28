''Флотилия'' из рыболовных лодок: командующий ВМС Украины оценил ''успехи'' ''ДНР'' на Азове

Боевики самопровозглашенной "ДНР" контролируют побережье у Новоазовска, используя "флотилию" из двух десятков рыболовных лодок.

Об этом рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью DW. Как уточнил он, количество быстроходных лодок у сепаратистов равно 20-25.

"ДНР" создала там мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки. С их стороны, на мариупольском направлении, стоит какой-нибудь "9-й полк морской пехоты". В "ДНР" его еще и назвали интересно — "штурмовой полк морской пехоты", — сказал Воронченко.

"За 10 месяцев пребывания там этой "бригады" так называемой морской пехоты соотношение сил в нашу пользу. Прямых столкновений на море не было", — добавил командующий ВМС Украины.

Игорь Воронченко navy.mil.gov.ua

При этом он подчеркнул, что соотношение сил с Россией на Азове не в пользу Украины "как в количественном, так и качественном соотношении".

Так, Украина в Азовском море имеет два катера и два корабля, а РФ стянула в регион до сотни суден. "Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, на российской стороне примерно 36-40 единиц", — уточнил Воронченко.

Иллюстрация КП

Как писал OBOZREVATEL, ранее командующий Военно-морских сил Украины рассказал, как защититься от агрессии России. По мнению Игоря Воронченко, Украина может применить "москитный компонент".