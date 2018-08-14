МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Флаг со свастикой и биты: появились фото из камер "торнадовцев"

28.2тЧитать новость на украинском

В камере арестованных бойцов "Торнадо" нашли флаг со свастикой и биты.

Соответствующие снимки обнародовала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter после процессуальных действий в месте заключения.

"Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?" – спросила она под фото, на которых изображены несколько бит, ножей и флаг.

Новости
300 дорогих часов: у скандального экс-банкира провели обыск

Кроме того, правоохранители обнаружили веревки, около двух десятков бутылок алкоголя, различные инструменты.

Позже Лариса Сарган опубликовала видео происходящего в Киевском СИЗО. "Так они (арестованные бывшие бойцы. - Ред.) оказывали сопротивление стражам порядка 9 августа", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы "Торнадо" вместе с командиром батальона Русланом Онищенко были арестованы в 2015 году. Онищенко обвиняют в создании преступной организации, побуждении подчиненных к совершению преступлений, в частности, сексуально-насильственного характера.

9 августа они устроили бунт в СИЗО, отказавшись выходить из своих камер для этапирования. В результате протест экс-бойцов удалось подавить.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
27
Комментарии
85
65
Смешно
10
Интересно
87
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Луговской Николай
Луговской Николай
Там без помощи работников этого "культурного" учреждения,не обошлось-их нужно туда же,к "торнадовцам"!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Мусора, а почему закусь вы не нашли? Или закусь спиздили? ...Не верю! В стиле Матиоса. Слишком демонстративоно
Показать комментарий полностью
Ответить
4
4
1 из 3 ответов | показать все
Oleynyk Denis
Oleynyk Denis
Banderacaput Sergey, Нет, Власова героем не считаем и ещё полтора миллиона твоих козломордых собратьев тоже. А Бандера ведь не к вам в Кацапстан пришел, это вы приперлись к нему.....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
бред какой то,как можно это пронести в камеру
Показать комментарий полностью
Ответить
4
5

Наши блоги