Флаг со свастикой и биты: появились фото из камер "торнадовцев"

В камере арестованных бойцов "Торнадо" нашли флаг со свастикой и биты.

Соответствующие снимки обнародовала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter после процессуальных действий в месте заключения.

"Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?" – спросила она под фото, на которых изображены несколько бит, ножей и флаг.

Кроме того, правоохранители обнаружили веревки, около двух десятков бутылок алкоголя, различные инструменты.

Позже Лариса Сарган опубликовала видео происходящего в Киевском СИЗО. "Так они (арестованные бывшие бойцы. - Ред.) оказывали сопротивление стражам порядка 9 августа", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы "Торнадо" вместе с командиром батальона Русланом Онищенко были арестованы в 2015 году. Онищенко обвиняют в создании преступной организации, побуждении подчиненных к совершению преступлений, в частности, сексуально-насильственного характера.

9 августа они устроили бунт в СИЗО, отказавшись выходить из своих камер для этапирования. В результате протест экс-бойцов удалось подавить.