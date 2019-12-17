Фирташ передал $1 млн соратнику адвоката Трампа: что известно

Соратник адвоката американского президента Руди Джулиани Лев Парнас получил от олигарха Дмитрия Фирташа 1 миллион долларов.

Как передает "Европейская правда", об этом стало известно во вторник, 17 декабря, во время суда в США.

Рассматривался вопрос внесения залога за Парнаса, которого обвиняют в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Прокуроры настаивают на том, что Парнасу следует отменить залог, поскольку он скрыл от них платеж. Парнас же отрицает, что скрывал получения средств.

Дмитрий Фирташ

Как писал OBOZREVATEL, Фирташ в июне 2019 года встречался с клиентами адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Они предлагали юридическую помощь в обмен на информацию, которая могла бы скомпрометировать бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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