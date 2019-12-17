Главная Новости
18 декабря • обновлено в 00:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Фирташ передал $1 млн соратнику адвоката Трампа: что известно

1.3т
Читать материал на украинском

Соратник адвоката американского президента Руди Джулиани Лев Парнас получил от олигарха Дмитрия Фирташа 1 миллион долларов.

Как передает "Европейская правда", об этом стало известно во вторник, 17 декабря, во время суда в США.

Рассматривался вопрос внесения залога за Парнаса, которого обвиняют в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Новости
Суд Испании закрыл дело против Фирташа из-за отсутствия веских доводов

Прокуроры настаивают на том, что Парнасу следует отменить залог, поскольку он скрыл от них платеж. Парнас же отрицает, что скрывал получения средств.

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

Как писал OBOZREVATEL, Фирташ в июне 2019 года встречался с клиентами адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Они предлагали юридическую помощь в обмен на информацию, которая могла бы скомпрометировать бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Рудольф Джулиани Дмитрий Фирташ
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Эти руки ничего не крали (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги