Фирсов подсказал НАБУ, где искать сообщников нардепа-взяточника Юрченко

После того, как детективы НАБУ взяли с поличным при получении взятки помощником нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко, который за 200 тысяч долларов обязался внести ряд правок в законопроект "Про управление отходами", правоохранители должны продолжить расследовать коррупционную схему. В частности, НАБУ следовало бы изучить возможную причастность к действиям Юрченко со стороны главы экологического комитета.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер партии "Экологическая Альтернатива", экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов.

"НАБУ открыло уголовное дело на депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Его помощник пойман НАБУ на взятке, которую они требовали за внесение нужных правок в законопроект № 2207-1 “Про управление отходами”. По моей информации, Юрченко взял первый транш – 13 тыс. долларов. Общий бюджет взятки должен был быть 200 тыс. долларов. Но не все деньги полагались Юрченко – часть бюджета должна была пойти на протаскивание через парламент нужных правок", – напомнил Фирсов события последних дней.

По его мнению, Юрченко мог действовать в паре с главой экологического комитета, ведь без него внесение правок в упомянутый законопроект невозможно.

"С уверенностью могу сказать, что нужные правки невозможно протащить без ведома главы профильного экологического комитета Олега Бондаренко. Нельзя протащить коррумпированные правки там, где у главы комитета есть принципиальная позиция. За подобным жульничеством уже был замечен Олег Бондаренко, правда, момент дачи взятки зафиксировать не удалось", – написал Фирсов.

В частности он напомнил о том, что Бондаренко был фигурантом одного из расследований Бигус.инфо.

"В рамках расследования правоохранительным органам в первую очередь стоит проверить Бондаренко. По моей информации, они уже этим занимаются, если только из кабинетов выше им не начнут вставлять палки в колеса. Я многое слышал о том, как "освоился" на своему месте глава экологического комитета, Олег Бондаренко. Но слухи это одно, а то что он навязывал в экоинспекцию, водное агенство, лесное агенство явные коррумпированные кадры - это я могу подтвердить", - отметил Фирсов.

Он также обратил внимание на помощника Бондаренко, который обзавелся несоизмеримым с официальными доходами имуществом.

"Его помощник, Сергей Жук, у семьи которого появилось 3 квартиры в Киеве за время работы обычным инспектором - 2 раза навязывался в руководство в начале в столичном округе, потом в Полесском. Оба раза при мне такие кадры были заблокированы. Знаете, где сейчас работает Сергей Жук? Все верно, начальником Полесского округа экоинспекции. Таких примеров десятки", – заверил Фирсов.

Он также отметил, что не верит в то, что власть отреагирует на очередной коррупционный скандал, связанный со "Слугой народа".

"К сожалению, сферу экологии нынешняя власть полностью отдала в распоряжение коррумпированных проходимцев, взяточников и мошенников. Речь идет не только об экоинспекции, о коррупции в которой я уже писал ранее. Абсолютно убежден, что в этом случае, как и в предыдущих, власть снова отмолчится и сделает вид, что ничего не произошло. И тем самым продолжит курс на дальнейшее погружение страны в коррупционное болото, из которого она попыталась выбраться в 2019-м году", – подчеркнул Фирсов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Егор Фирсов навестил в реабилитационном центре для диких животных львенка Руру, недавно спасенного из неволи. Житель Гостомеля содержал животное в тесном вольере в сарае - без дневного света и воды. После того, как в ситуацию вмешались активисты и полиция, молодого льва отправили на реабилитацию. В скором времени его планируют передать одному из национальных парков Африки.

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