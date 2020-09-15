Фирсов – о взятке для "слуги" Юрченко: "ко власти пришли те, кто хочет воровать"

Скандал со взяткой, которую требовал депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко за внесение правок в законопроект об обращении с отходами, ставит диагноз тем, кто пришел ко власти в Украине. Они уничтожают будущее Украины. Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер партии "Экологическая Альтернатива", экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов.

"Александр Юрченко, напялившее на себя пиджак и значек народного депутата и заявляет "Я хочу себе часть большого пирога". Взяточник, требующий 200 тыс долларов и часть акций большого бизнеса. А потом мы будем удивляться, почему в Украине нет современного мусоропереробатывающего завода; почему свалки все больше и больше загрязняют украинские земли, да и в целом, почему в страну не идут иностранные инвестиции", - резко заявил Фирсов.

Он отметил, что подобная ситуация – последствие выбора украинцев, которые продолжают выбирать не тех, кто хочет изменить страну к лучшему, а тех, кого заботит исключительно собственное благосостояние.

"Вот так и живем, когда ко власти приходят те, кто не умеет работать, а хочет лишь воровать и воровать!" - возмутился политик.

Он также добавил к своему посту ссылку на обнародованный НАБУ видеоролик с оперативными материалами расследования по делу Юрченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что НАБУ задержало помощника нардепа Юрченко при получении части взятки за внесение поправок в законопроект "Про обращение с отходами". Общий размер взятки должен был составить 200 тысяч долларов. При этом Егор Фирсов порекомендовал правоохранителям искать сообщников депутата-коррупционера в руководстве экологического комитета в Верховной Раде, ведь без ведома его главы внести правки в упомянутый законопроект было бы невозможно.

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