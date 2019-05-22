Фирмы-прокладки в Чехии: раскрыта схема грабежа Кернесом и Ко Харькова

Приближенные к одиозному городскому голове Харькова Геннадию Адольфовичу Кернесу лица открыли в Чехии предприятия-прокладки, которые зарабатывают на горбюджете.
Об этом сообщает общественная организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ). По ее сведениям, среди владельцев бизнеса есть родственники чиновников Департамента строительства и дорожного хозяйства, главы этого департамента Владимира Чумакова и городского головы Геннадия Кернеса.
В частности, дочь Чумакова и пасынок Кернеса Родион Гайсинский являются совладельцами фирмы в Чехии. Речь идет об Inter Tech Praha s.r.o. Эта фирма создана в 2017 году, а Алина Чумакова и Гайсинский зашли в эту фирму в 2018 году. Первым же основателем был Владимир Литвин. Он и члены его семьи есть фактически во всех фирмах, которые связаны с харьковчанами.
Чешская фирма занимается поставкой труб в Украину, в частности для ООО "ВСС-Систем". Учредителями этой фирмы указаны Нелли Ушакова и Александр Желтобрюх. Последний был заместителем начальника управления дорожного хозяйства департамента Чумакова. А его жена до сих пор там работает, как и еще несколько родственников сотрудников этого департамента.
Кернес
РБК.Украина
"ВСС-Систем" получила на тендерах уже 21 млн грн в департаменте Чумакова и еще 5 млн грн в КП "Харьковводоканал".
Еще одна чешская фирма - Parmus Nova s.r.o. - записана уже на самого Желтобрюха. А его партнером в этой фирме является жена заместителя директора департамента Чумакова, Инна Киевская. Еще одна новообразованная фирма - Prof Materials s.r.o. - записана на жену директора департамента, Ольгу Чумакову.
По данным портала Importgenius, эта фирма также поставляет товары в Украину. Ее контрагентом является ООО "Трек лайн", который получает подряды от харьковских коммунальных предприятий. Более того, они сейчас ждут подписания договора с КП "Дорремстрой", которое подчиняется Чумакову.
Фирму основал Владимир Литвин, после чего ее переписали на Чумакову и жительницу Москвы Марину Попову.
Эти чешские фирмы не являются производителями – они лишь "прокладки", с помощью которых нагоняют стоимость на товары.
В отношении Чумакова и Кернеса, то их партнерство давнее. Так, главным фаворитом мэрии по ремонту дорог в Харькове является "Паркинг+", который основал и возглавлял до января 2010 года Владимир Чумаков. Сейчас предприятие "Паркинг+" записано на Вячеслава Блинкина (до недавнего времени – бизнес-партнер жены Чумакова), Олега Гончара и гонконгскую фирму "Драгон Инвестмент Девелопмент Лимитед" (Dragon Investment Development Limited).
Олег Гончар является совладельцем ООО "Постулат ХХІ" вместе с другим приближенным Геннадия Кернеса - Александром Коровкиным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кернес пять лет избегает ответственности по уголовному делу о пытках, похищении человека и угрозах убийством. Мэр Харькова просто не является на заседания, а судьи благосклонно считают причины его неявки уважительными.
путинский олигарх Павел Фукс хочет стать теневым "смотрящим" своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса – Игорь Терехов.
Российский миллиардер Павел Фукс не имеет законных оснований пребывать в статусе гражданина Украины, поскольку завладел документами обманным путем.
Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
В отместку за публикации о скандальной сделке Фукс начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, баннерную рекламу, а также планировал разгонять свою дезинформацию с проплаченных бордов.
Узнав об этом, Бродский заявил, что будет защищать свою репутацию от провокаций Фукса в суде.
Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование своих фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.
Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.
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