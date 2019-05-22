Фирмы-прокладки в Чехии: раскрыта схема грабежа Кернесом и Ко Харькова

Приближенные к одиозному городскому голове Харькова Геннадию Адольфовичу Кернесу лица открыли в Чехии предприятия-прокладки, которые зарабатывают на горбюджете.

Об этом сообщает общественная организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ). По ее сведениям, среди владельцев бизнеса есть родственники чиновников Департамента строительства и дорожного хозяйства, главы этого департамента Владимира Чумакова и городского головы Геннадия Кернеса.

В частности, дочь Чумакова и пасынок Кернеса Родион Гайсинский являются совладельцами фирмы в Чехии. Речь идет об Inter Tech Praha s.r.o. Эта фирма создана в 2017 году, а Алина Чумакова и Гайсинский зашли в эту фирму в 2018 году. Первым же основателем был Владимир Литвин. Он и члены его семьи есть фактически во всех фирмах, которые связаны с харьковчанами.

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Чешская фирма занимается поставкой труб в Украину, в частности для ООО "ВСС-Систем". Учредителями этой фирмы указаны Нелли Ушакова и Александр Желтобрюх. Последний был заместителем начальника управления дорожного хозяйства департамента Чумакова. А его жена до сих пор там работает, как и еще несколько родственников сотрудников этого департамента.

Кернес РБК.Украина

"ВСС-Систем" получила на тендерах уже 21 млн грн в департаменте Чумакова и еще 5 млн грн в КП "Харьковводоканал".

Еще одна чешская фирма - Parmus Nova s.r.o. - записана уже на самого Желтобрюха. А его партнером в этой фирме является жена заместителя директора департамента Чумакова, Инна Киевская. Еще одна новообразованная фирма - Prof Materials s.r.o. - записана на жену директора департамента, Ольгу Чумакову.

По данным портала Importgenius, эта фирма также поставляет товары в Украину. Ее контрагентом является ООО "Трек лайн", который получает подряды от харьковских коммунальных предприятий. Более того, они сейчас ждут подписания договора с КП "Дорремстрой", которое подчиняется Чумакову.

Фирму основал Владимир Литвин, после чего ее переписали на Чумакову и жительницу Москвы Марину Попову.

Эти чешские фирмы не являются производителями – они лишь "прокладки", с помощью которых нагоняют стоимость на товары.

В отношении Чумакова и Кернеса, то их партнерство давнее. Так, главным фаворитом мэрии по ремонту дорог в Харькове является "Паркинг+", который основал и возглавлял до января 2010 года Владимир Чумаков. Сейчас предприятие "Паркинг+" записано на Вячеслава Блинкина (до недавнего времени – бизнес-партнер жены Чумакова), Олега Гончара и гонконгскую фирму "Драгон Инвестмент Девелопмент Лимитед" (Dragon Investment Development Limited).

Олег Гончар является совладельцем ООО "Постулат ХХІ" вместе с другим приближенным Геннадия Кернеса - Александром Коровкиным.

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