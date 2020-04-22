Фирма настоятеля Ильинского храма фигурирует в деле об убийствах на Майдане

Фирма настоятеля Ильинского храма УПЦ МП Виталия Косовского "Данк-2008" фигурирует в деле о похищении и убийстве активистов Майдана: Игоря Луценко и Юрия Вербицкого (найден мертвым).
Как передает "Следствие.Инфо", об этом стало известно из судебных постановлений. В 2016 году Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры, которое вело дела о преступлениях на Майдане, проводило обыски в фирме "Данк-2008".
Она специализируется на аренде и управлении недвижимостью. "Данк-2008" также владеет зданием на Почайнинской в Киеве, которая фактически находится на территории Свято-Ильинской церкви.
Виталий Косовский
slidstvo.info
Сообщается, что во время Майдана в этом помещении находился офис Алексея Чеботарева, которого правоохранители считают заказчиком похищений активистов. Сейчас в этом здании находится частная клиника Deva clinique, которая предоставляет услуги, в частности, эстетической и пластической хирургии.
Сам отец Виталий отказался говорить с журналистами на эту тему.
Как писал OBOZREVATEL, ранее суд арестовал экс-заместителя главы СБУ, который подозревается в совершении тяжких преступлений против "майдановцев" в феврале 2014 года.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.