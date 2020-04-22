Фирма настоятеля Ильинского храма фигурирует в деле об убийствах на Майдане

Фирма настоятеля Ильинского храма УПЦ МП Виталия Косовского "Данк-2008" фигурирует в деле о похищении и убийстве активистов Майдана: Игоря Луценко и Юрия Вербицкого (найден мертвым).

Как передает "Следствие.Инфо", об этом стало известно из судебных постановлений. В 2016 году Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры, которое вело дела о преступлениях на Майдане, проводило обыски в фирме "Данк-2008".

Она специализируется на аренде и управлении недвижимостью. "Данк-2008" также владеет зданием на Почайнинской в ​​Киеве, которая фактически находится на территории Свято-Ильинской церкви.

Виталий Косовский slidstvo.info

Сообщается, что во время Майдана в этом помещении находился офис Алексея Чеботарева, которого правоохранители считают заказчиком похищений активистов. Сейчас в этом здании находится частная клиника Deva clinique, которая предоставляет услуги, в частности, эстетической и пластической хирургии.

Сам отец Виталий отказался говорить с журналистами на эту тему.

Как писал OBOZREVATEL, ранее суд арестовал экс-заместителя главы СБУ, который подозревается в совершении тяжких преступлений против "майдановцев" в феврале 2014 года.

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