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Финансировал "Л/ДНР": в Киеве задержали пособника террористов

1.8тЧитать новость на украинском

В Киеве задержали предпринимателя, которого подозревают в финансировании террористов "Л/ДНР".

Он является генеральным директором нескольких предприятий на временно оккупированном Донбассе, которые производили средства для индивидуальной защиты дыхания. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины на странице в Facebook.

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"Делок" поставлял свою продукцию боевикам и платил "налоги" в так называемый бюджет террористов. СБУ также задокументировала, что часть товара производилась на подконтрольной Украине территории, и он продавал ее государственным угледобывающий предприятиям", ― пояснили правоохранители.

Мужчину задержали в столице Украины, куда он приехал с Донбасса.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве накрыли сообщников боевиков "Л/ДНР".

Место
Украина
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