Философ из семьи российской элиты: кем является террорист "ДНР" Бородай

Родители бывшего "премьер-министра ДНР" Александра Бородая входили в круг интеллектуальной элиты, дружили с известными писателями и представителями богемы.

Как передает ТСН, ссылаясь на данные контрразведки СБУ, 45-летний террорист вырос в семье идеолога русского "неоимперства". Он имел давние многочисленные личные связи с действующими и бывшими представителями ФСБ.

Бородай является выпускником философского факультета и аспирантуры Московского государственного университета. Специализировался на межэтнических конфликтах, работал обозревателем в СМИ, консалтинговых агентствах. Также он профессиональный политтехнолог и "независимый PR-консультант".

На Донбассе Бородай находился в период с мая до августа 2014 года, и за это время успел побыть "премьер-министром" так называемой "ДНР". Однако впервые Бородай "засветился" в апреле 2014 года после обнародования телефонного разговора главаря террористов, бывшего ФСБ-шника Игоря Стрелкова-Гиркина из захваченного Славянска. Некий "Саша" (как выяснилось потом – именно Бородай) обещал "Стрелку" прямое включение на телеканале LifeNews, гарантируя качественный сюжет о захвате мирного города. Как оказалось, Гиркин и Бородай были давними друзьями.

В 2014-м в "ДНР" всеми назначениями "министров", деятельностью наспех созданной "народной рады ДНР", организацией работы силовых ведомств заправлял первый заместитель Бородая – вызванный из резерва ФСБ бывший глава органов госбезопасности Приднестровья Владимир Антюфеев. А на долю Бородая осталась его работа в качестве пиар-менеджера и организатора более публичной стороны политической деятельности "ДНР", раскрутки перед российскими СМИ и развертывания атмосферы истерии о "преступлениях украинской хунты".

Работа Бородая пристально контролировалась Кремлем: в течение июня–августа 2014 года он часто на несколько дней возвращался в Москву, где получал указания в Администрации президента России и ФСБ. В августе 2014 года Бородай был отозван из Донбасса и передал управление "ДНР" Александру Захарченко.

Отмечается, что Бородай вырос с совершенно искаженным чувством реальности и пренебрежительным отношением к представителям других национальностей из-за своего отца Юрия, который является одним из главных идеологов русского "неоимеперства" и утверждает, что россияне, оставшиеся в бывших советских республиках, являются "первосортными россиянами", провозглашал главным принципом России национальное единство, которое невозможно без присоединения к России Беларуси, Восточной Украины, Крыма, "Новороссии" и российской части Казахстана.

В 1992 году Бородай, будучи студентом МГУ, отправился защищать "русский мир" в Приднестровье, а в 1994 году он неоднократно бывал в Чечне как "военный корреспондент" и лично участвовал в пресловутом втором штурме Грозного.

Как писал "Обозреватель", ранее главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко жестко оконфузился в Донецке.