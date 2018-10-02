Фигурантам громкого рейдерского дела на Кировоградщине назначили залог 30 тысяч гривен

Рейдерские захваты и сбор чужого урожая уже давно стали повседневными реалиями украинских аграриев. От преступных посягательств не застрахован никто, а рейдерство, похоже, становится просто видом профессиональной деятельности. Вопиющий случай на Кировоградщине вызвал волну возмущения и является очень показательным, сообщает UBR. За развитием событий внимательно следят специалисты в погонах, предприниматели и общественность. Неужели в конце концов мы увидим, как современными методами можно легко устанавливать истину, и хоть одна группа преступников будет привлечена к ответственности? Но все по порядку.

19 сентября 2018 хорошо организованная группа парней на автомобилях с комбайнами, грузовиками и на скорую руку подготовленными документами, в сопровождении юриста, заехали на поля возле села Осиповка Петровского района Кировоградской области с целью незаконного сбора урожая на поле, к которому не имели никакого отношения. Банальная попытка украсть урожай закончилась беспрецедентными последствиями! Во-первых, прямо в поле задержали юриста, который сопровождал преступную деятельность и лично руководил действиями нападающих. Разработанный преступниками план был одновременно креативным, циничным, наглым и очень похожим на сценарий остросюжетной киноленты.

А когда на удивление оперативно и профессионально рейдерам начала противодействовать полиция, с целью отвлечения основных сил правоохранителей и охраны агрофирмы группа бандитов в балаклавах, вооруженных арматурой, кастетами, ножами и дымовыми шашками, осуществила жесткое нападение на работающую технику на удалении до двух километров от начатого ими незаконного покоса. Были умышленно повреждены комбайны, грузовые автомобили, на общую сумму 598 000 гривен. Совокупный размер ущерба нанесенного агрофирме "Пятихатская", вместе с противоправно собранным урожаем, достиг 5,4 миллиона гривен.

Удивляет и то, что группировка откровенно не уделяла особого внимания документам и "правовым основаниям" для быстрого обогащения так, будто они уверенно рассчитывали на какую влиятельную поддержку.

Все шито "белыми нитками": якобы в 2014 году покойный владелец ФГ "Семь ветров" подписал протоколы продажи корпоративных прав которые появляются только сейчас, 14 сентября 2018, чтобы новый директор подписал договор залога урожая с ООО "Баллиста", у которого даже КВЭДов соответствующих нет, и директор которого попросту львовский бомж. Предметом залога был указан урожай аж с 472 гектаров, хотя согласно реестра на "Семи ветрах" всего 124 Га, да и те находятся далеко в Днепропетровский области и точно не на поле, где произошло задержание банды.

Собирать урожай господа приехали в масках и балаклавах, с оружием, предварительно сняв номерные знаки с комбайнов, которые вместе с "ударниками труда" были задержан на месте преступления сотрудниками полиции. К сожалению, почему-то правоохранители снова "не обратили внимания" на довольно интересного и известного в области персонажа - Ростислава Вакулика, который также лично присутствовал на месте совершения преступления, и был единственным, кто среди присутствующих имел непосредственное отношение к фирме "Семь ветров" (именно он и был длительное время и.о. директора) так же, как и к многочисленным случаям рейдерской активности на Кировоградщине в последние годы. Но, конечно, нельзя исключать, что его заинтересованность рейдерскими атаками и присутствие во время их проведения объясняется чисто научным интересом к современной конфликтологии, что все же не помешало бы проверить уважаемым правоохранителям.

Однако, Пинкертоны, исповедующие очень справедливый принцип "собирать урожай должен тот, кто его сеял", установили, что сеяла именно "Агрофирма Пятихатская". Факты вещь упрямая. Оказывается, что все же в 21-м веке с помощью спутниковой системы "Кропио" очень легко устанавливается активность за любой период конкретной сельхозтехники, на которую установлено GPS оборудование. И это неоспоримое доказательство следствие все же приняло во внимание.

Задержаны пока 27 человек и техника преступников. Действия квалифицированы как покушение на преступление по признакам ч.5 ст. 185 УК - "Хищение в особо крупных размерах, совершенная организованной группой", за что предусмотрена ответственность от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Будем надеяться на эффективное правосудие, потому что именно безнаказанность порождает хаос, в котором существует сейчас украинский бизнес.