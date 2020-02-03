Нидерланды объявили подозрения фигурантам дела об аварии МН17 на Донбассе

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передает ТАСС. По ее словам, всех подозреваемых вызвали для следственных действий.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", – сказала она.

Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе Соцсети

Напомним, среди обвиняемых в крушении самолета над Донбассом, которые предстанут перед судом, террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

om.nl

Отметим, ранее на сайте Окружного суда Гааги появилась информация, что по меньшей мере один из подозреваемых по делу сбития Boeing MH17 на Донбассе изъявил желание принять участие в судебном процессе по расследованию катастрофы.

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