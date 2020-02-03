Нидерланды объявили подозрения фигурантам дела об аварии МН17 на Донбассе

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.
Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передает ТАСС. По ее словам, всех подозреваемых вызвали для следственных действий.
"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", – сказала она.
Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе
Соцсети
Напомним, среди обвиняемых в крушении самолета над Донбассом, которые предстанут перед судом, террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
om.nl
Отметим, ранее на сайте Окружного суда Гааги появилась информация, что по меньшей мере один из подозреваемых по делу сбития Boeing MH17 на Донбассе изъявил желание принять участие в судебном процессе по расследованию катастрофы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
В то же время российская "Новая газета" написала, что якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing 777 на Донбассе.
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