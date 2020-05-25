Одного из фигурантов дела Шеремета оставили за решеткой: под ОПУ устроили протест

Суд оставил под стражей Андрея Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает "Громадське", мера пресечения продлена до 23 июля. В то же время под Офисом президента проходила акция в поддержку фигурантов дела (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Суд оставил под стражей Андрея Антоненко strana.ua

На митинг собралось около 100 человек, среди которых были также родители и муж еще одной из подозреваемых Юлии Кузьменко.

Люди требовали уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. Они скандировали: "Где справедливость?".

Активисты считают, что восстановление справедливости по делу является политической ответственностью, потому что президент Владимир Зеленский присутствовал на брифинге МВД, когда обнародовали имена подозреваемых.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрей Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.

21 мая появилась информация, что подозреваемым по делу об убийстве Шеремета – Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения.

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