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25 мая • обновлено в 22:11
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Фигуранта дела Шеремета Антоненко оставили за решеткой: под ОПУ устроили протест

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Суд оставил под стражей Андрея Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает "Громадське", мера пресечения продлена до 23 июля. В то же время под Офисом президента проходила акция в поддержку фигурантов дела (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Суд оставил под стражей Андрея Антоненко

Суд оставил под стражей Андрея Антоненко

strana.ua

На митинг собралось около 100 человек, среди которых были также родители и муж еще одной из подозреваемых Юлии Кузьменко.

Люди требовали уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. Они скандировали: "Где справедливость?".

Одного из фигурантов дела Шеремета оставили за решеткой: под ОПУ устроили протест

Активисты считают, что восстановление справедливости по делу является политической ответственностью, потому что президент Владимир Зеленский присутствовал на брифинге МВД, когда обнародовали имена подозреваемых.

Одного из фигурантов дела Шеремета оставили за решеткой: под ОПУ устроили протест

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрей Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

  • Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

  • Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.

  • 21 мая появилась информация, что подозреваемым по делу об убийстве Шеремета – Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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