Фигурант "пленок Ермака" вышел под залог в 630 тысяч и рассказал, где взял деньги

Вероятный автор скандальных "пленок Ермака" Дмитрий Штанько после задержания СБУ на взятке в $100 тыс. вышел на свободу под залог в 630 тыс. гривен.

В интервью проекту "Соромно" журналистки Янины Соколовой он отметил, что деньги якобы собрали неравнодушные украинцы и еще один фигурант "пленок" Сергей Шумский (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Есть постановление Шевченковского районного суда города Киева. Я вышел под залог 630 тыс. гривен. Хотя Офис генерального прокурора настаивал на залоге 20 млн гривен. Были заинтересованы в том, чтобы я сидел в СИЗО очень долго и очень тихо. Ну, на данный момент я здесь. Помогли люди. И многих из них я даже не знаю. У меня даже осталось немного денег, и я жену попросил, чтобы она на Facebook сделала пост о возврате", – заверил Штанько.

По его словам, именно Шумский внес необходимый залог, добавив свои средства которые якобы откладывал на черный день.

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