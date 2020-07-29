Фигурант "пленок Ермака" раскрыл подробности скандального дела против себя

Вероятный автор "пленок Ермака" Дмитрий Штанько, который вышел под залог после задержания СБУ, заявил, что обвинения в получении взятки в размере $ 100 тысяч не имеют под собой никаких оснований.

В интервью проекту "Соромно" журналистки Янины Соколовой он отметил, что намеревался просто оказать человеку юридические услуги. Однако когда услышал предложение о коррупционном вознаграждении, то якобы сразу понял, что здесь что-то не так и не принял его (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне не в чем оправдываться. Я не хочу и не собираюсь оправдываться. Я – юрист. Я реально часто предоставляю юридические услуги людям. То, что здесь что-то неладное, – мы же не просто так делали и запись альтернативную, и разговоры эти поддерживали. Мы в принципе понимали, что это что-то не то. И деньги в конце я не взял. Вы же понимаете, что я не знал. Я думаю, что мою вину не докажут, потому что деньги я не взял. О деньгах не говорил. Они наделали 100 000 ошибок в процессе", – утверждает Штанько.

Говоря о еще одном громком деле, связанном с "пленками Ермака", он также выразил уверенность в том, что оно аналогично ничем не закончится.

"Там тупиковое дело. Меня могут обвинить в незаконном использовании спецтехсредств, которых у меня не нашли. Они ищут оригиналы. Будут оригиналы – будет статья у меня и будет статья у всех. Может быть. Здесь я им ничем не помогу", – убежден Штанько.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Штанько рассказал, что залог в размере 630 тыс. грн за него внес "коллега" по делу "пленок Ермака" Сергей Шумский. Средства якобы собрали неравнодушные неизвестные граждане, а часть добавил из собственных сбережений сам Шумский.