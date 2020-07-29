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Фигурант "пленок Ермака" раскрыл подробности скандального дела против себя

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,3 т.
Дмитрий Штанько

Дмитрий Штанько. Факт

Вероятный автор "пленок Ермака" Дмитрий Штанько, который вышел под залог после задержания СБУ, заявил, что обвинения в получении взятки в размере $ 100 тысяч не имеют под собой никаких оснований.

В интервью проекту "Соромно" журналистки Янины Соколовой он отметил, что намеревался просто оказать человеку юридические услуги. Однако когда услышал предложение о коррупционном вознаграждении, то якобы сразу понял, что здесь что-то не так и не принял его (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне не в чем оправдываться. Я не хочу и не собираюсь оправдываться. Я – юрист. Я реально часто предоставляю юридические услуги людям. То, что здесь что-то неладное, – мы же не просто так делали и запись альтернативную, и разговоры эти поддерживали. Мы в принципе понимали, что это что-то не то. И деньги в конце я не взял. Вы же понимаете, что я не знал. Я думаю, что мою вину не докажут, потому что деньги я не взял. О деньгах не говорил. Они наделали 100 000 ошибок в процессе", – утверждает Штанько.

Говоря о еще одном громком деле, связанном с "пленками Ермака", он также выразил уверенность в том, что оно аналогично ничем не закончится.

"Там тупиковое дело. Меня могут обвинить в незаконном использовании спецтехсредств, которых у меня не нашли. Они ищут оригиналы. Будут оригиналы – будет статья у меня и будет статья у всех. Может быть. Здесь я им ничем не помогу", – убежден Штанько.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Штанько рассказал, что залог в размере 630 тыс. грн за него внес "коллега" по делу "пленок Ермака" Сергей Шумский. Средства якобы собрали неравнодушные неизвестные граждане, а часть добавил из собственных сбережений сам Шумский.

УкраинаПленки ЕрмакаЯнина Соколова
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