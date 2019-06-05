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"Феодализм и бесправие": появились фото последствий жестокой бойни в Одесском медуниверситете 

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала фото последствий жестокой бойни, которая произошла в Одесском национальном медицинском университете.

3 июня члены набсовета университета вместе с и.о. ректора Владленой Дубининой и группой активистов прибыли в здание ректората и пытались провести заседание. Но им помешала группа молодых людей, которые ворвались в помещение и распылили газ.

"Так сейчас выглядит ректорат Одесского медицинского университета. Это последствия очередного захвата здания наемниками экс-ректора вуза Запорожана. Опасность, феодализм и бесправие - нынешние условия обучения студентов и работы сотрудников заведения", - написала Супун в Facebook.

Разбой в Одесском медуниверситете

Разбой в Одесском медуниверситете

Ульяна Супрун, Facebook

Разбой в Одесском медуниверситете

Разбой в Одесском медуниверситете

Ульяна Супрун, Facebook

Разбой в Одесском медуниверситете

Разбой в Одесском медуниверситете

Ульяна Супрун, Facebook

Разбой в Одесском медуниверситете

Разбой в Одесском медуниверситете

Ульяна Супрун, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Одесского медицинского университета не допустили 19 июля минувшего года на рабочее местотогдашнего и.о. ректора Константина Аймедова.

24 апреля Минздрав отстранил ректора Одесского медуниверситета Запорожана из-за коррупции. Позже СМИ назвали имя народного депутата, который хотел его сместить. Отмечалось, что в большинстве жалоб фигурировал нардеп от БПП Давид Маркарьян.

В том же месяце на медуниверситет напали "титушки", которые поддерживали противников Валерия Запорожана.

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Место
Украина
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