"Распыление вертолетами" лекарств от коронавируса: СБУ официально отреагировала

Контрразведка спецслужбы будет выяснять, кто стоит за распространением фейков о том, что в небе над Киевом вертолеты якобы будут распылять химические вещества для дезинфекции от коронавируса.

Попытки распространения неправдивой информации зафиксировали киберспециалисты спецслужбы, сообщается в телеграм-канале СБУ.

"В последнее время киберспециалисты СБУ фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Свежий пример – слухи о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23:00 до 5:00", – отметили в спецслужбе.

В СБУ призвали граждан взвешено относиться к непроверенной информации.

"Мы прекрасно понимаем, с какой целью в соцсетях публикуется похожая бессмыслица. Те, кто хочет раскачать ситуацию в стране, обязательно окажутся под особенным вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ", – пообещали Службе безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете среди украинцев начали распространять фейковое сообщение о якобы проведении дезинфекции с вертолетов в связи с распространением коронавируса. В сообщениях заметили ряд моментов, которые подтверждают, что это не более чем вымысел.

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