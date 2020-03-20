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20 марта • обновлено в 03:00
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Фейк о коронавирусе в ВСУ распространили террористы. Фото

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Российские оккупанты распространили среди населения прифронтовых городов на Донбассе фейк о том, что во всех подразделениях Вооруженных сил Украины есть зараженные коронавирусом.

Соответствующее фото у себя в телеграм-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

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Террористов подловили на фейке о ВСУ и коронавирусе. Фото

tsn.ua

"Во всех подразделениях ВСУ обнаружены солдаты, заболевшие коронавирусом, но командование продолжает скрывать факты... Не пускайте их в поселки, не позволяйте им заходить в магазины, ограничьте любые контакты", – говорится в листовке оккупантов.

Штефан заявил, что в подразделениях ООС нет больных коронавирусом.

"Очередной фейк от коварных российских оккупантов, который пытаются воплотить в действие на Донбассе. Больных вирусом в подразделениях ООС нет! Паника, недоверие – это главное, что пытаются осуществить враги", – отметил он.

Террористов подловили на фейке о ВСУ и коронавирусе. Фото

Анатолий Штефан/Telergam

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция опровергла фейк о том, что родителей в Украине якобы будут штрафовать, если их детей заметят на улице во время карантина.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС Вооруженные силы Украины
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
значит правда...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это Руслан, который Кожедуб, заразился вирусом специально и сейчас пытается в Москву прорваться)
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