Убийство Бабченко: Фейгин дал подсказку следствию

Мотивом убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко могло стать его недавнее выступление на V Форуме свободной России, который проходил в Вильнюсе (Литва) 11-12 апреля.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV известный российский адвокат Марк Фейгин.

Адвокат напомнил, что Бабченко на Форуме свободной России говорил о путинских войнах.

"Аркадий очень резко выступал, и именно этот эпизод Первый канал транслировал в сюжетах о "русофобах"… Он вызвал жесточайшую реакцию, потому что он говорил о вещах, которые задевали настроения. Про это много писалось и говорилось, и все последние угрозы, которые поступали ему, были в связи с этим последним выступлением", - отметил он.

Фейгин также напомнил заявления Бабченко о том, что Россию надо разделить на колонии: "Это было весьма эмоционально. Был тезис, что Россия в нынешнем имперском состоянии – государство-монстр, и его распад - гарантия того, что оно никому не будет угрожать".

"То, что это долго демонстрировали по Первому каналу, могло сыграть известную роль. Это очень сильно привлекло внимание... Мотивы есть, они в Москве находятся... Следствию, которое будет вести это дело, очень важно пересмотреть именно этот эпизод и реакцию на него, потому что были прямые угрозы именно из-за этого выступления", - подчеркнул адвокат.

По мнению Фейгина, именно это выступление "большую роль сыграло в том, чтобы его ликвидировать".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером, 29 мая, в квартире на Никольско-Слободской неизвестный застрелил журналиста Аркадия Бабченко.

В МВД одной из первых версий убийства журналиста озвучили действия российских спецслужб. Открыто уголовное производство.

Власти России также возбудили уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко.

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