Фейгин: Шарий – закомплексованный фрик с необоснованной фанаберией

Сбежавший из Украины блогер, а с недавнего времени – еще и политик Анатолий Шарий давно зарекомендовал себя как человек, умеющий заводить себе врагов. При этом недоброжелателей у Шария множество совсем не потому, что его боятся, как он пытается убедить своих подписчиков, а возможно – и самого себя. Главная причина подобного отношения к Шарию и его "творчеству" - в систематическом разжигании вражды и ненависти в его роликах, попытках настроить одну часть украинского народа против другой, унижении Украины и всего украинского, распространении фейков и оскорблений. Ведь в своих роликах, пытаясь оскорбить и принизить своего очередного визави, Шарий регулярно опускается до высмеивания физических особенностей человека, нецензурной брани и всего того, за что, как говорится, в приличном обществе бьют морду.

При этом мало кому из оскорбленных и оболганных Шарием людей достает решимости не отступить на половине пути. Среди этих немногих – известный российский правозащитник Марк Фейгин. Он не только стал мишенью клеветы со стороны Шария, но и лишился в России статуса адвоката из-за его доноса. О противостоянии, переросшем в настоящую войну, о том, что представляет собой Шарий на самом деле и насколько правдивы озвученные в его адрес обвинения, о том почему беглый блогер опасен для суверенитета Украины и что именно доказывает его работу в пользу России, Фейгин рассказал в интервью OBOZREVATEL.

Марк Фейгин

- Марк, ваше противостояние с Шарием продолжается не первый год – и в информационной плоскости, и в судах. А как эта война началась? Похоже, выиграть ее стало для вас делом принципа.

- Это дело принципа. Несомненно. Но знаете, в чем сложность? Я – россиянин. А вот здесь, в Украине, негативная, опасная, вредоносная роль этого персонажа очень недооценена. Ее недооценивает как нынешняя украинская власть, так и ее предшественники. А ведь Шарий – это не просто интернет-деятель, блогер. Это не просто беглый уголовник, который, если о нем не говорить, не обращать на него внимания – вроде как сам исчезнет. Такая позиция работает до определенного предела. Но если на той стороне уже за ним стоит мощнейший пропагандистский ресурс…

- А он стоит? Основываясь на чем вы делаете такой вывод?

- Это было очевидно. Уже в 2017 году, когда лично я впервые услышал о Шарие, он стоял в рекомендованных видео Первого канала. Ну скажите, зачем федеральному телеканалу его пиарить? И это ведь началось раньше. У него брали интервью скабеевы, соловьевы и так далее. Это было бесконечно! Уже тогда.

Я знаю, как формируется подобного рода телевизионная практика на основных пропагандистских каналах России. Чтобы так раскручивали кого-либо на государственном канале (тем более – гражданина Украины), необходимо, чтобы с самого верху было сказано: мы его промоутируем. Для нас в России это было очевидно. Но когда мы пытались объяснить это здесь – люди не понимали.

И вот результат. Шария надували, надували, надували – и никто этому не противодействовал. Ни правоохранительные органы. Ни украинские СМИ. Никто.

А ведь это не невесть откуда взявшийся человек. Это персонаж, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам, по одному из них находится в розыске. На него написаны пачки заявлений по другим уголовным делам, по которым пока не предъявлено подозрение. Это абсолютно делинквентный персонаж – склонный к совершению преступлений.

- Но сам Шарий уверяет, что эти дела то ли сфабрикованы, то ли уже закрыты…

- Как это? У меня есть официальные документы, что эти дела есть. Он в розыске висит. Чтобы в этом убедиться достаточно зайти на сайт МВД и вбить его фамилию. Так что эти дела – более чем реальны.

Шарий до сих пор значится в базе розыска МВД Украины

И эти дела – совершеннейшая бытовуха, никоим образом не связанная с политикой. Первое дело было возбуждено после того, как он в Макдональдсе стрелял в посетителя. Второе – попытка сымитировать уже в связи с этим делом преследование его как журналиста, обстрел его машины. Он сделал такое заявление в полицию, а там провели расследование и выяснили, что он сам свою машину расстрелял – что очень в его духе. И открыли дело за заведомо ложный донос.

И этого ему оказалось достаточно, чтобы из Киева сбежать через Россию в Литву, подать там соответствующие документы и ожидать решения миграционной службы Литвы о предоставлении политического убежища.

И для того, чтобы понять, что это за персонаж, достаточно почитать его давние интервью, где он сам рассказывает, что занимался криминалом, что торговал какими-то крадеными вещами, что был игроманом… Такой человек должен сидеть, а не производить информационный продукт. Тем более, продукт такого масштаба, который, скажем так, в Украине влияет на политические решения руководства страны, на общественное мнение и так далее…

- Учитывая, как Шарий сам изо всех сил пытается убедить всех в собственной влиятельности, эти ваши слова ему – как мед в уши…

- Увы. Но ведь это так. И мы должны это признать. Попытка убедить себя в обратном, в том, что он – не более чем амикошонский персонаж – она только вредит. Сильно вредит. Потому что уже пробовали замалчивать. Я в свое время много дискутировал по этому поводу с Антоном Геращенко. Он говорил: да нет, мы не должны о нем упоминать и надувать его. Но проблема в том, что его есть кому надувать – как в России, так и в Украине, через существующие здесь, к сожалению, пророссийские медиа. И это уже не предпосылка, а результат.

- Если въезд в Литву через Россию был нарушением – почему Шария за 8 лет после бегства из Украины не удалось лишить статуса в ЕС?

- Потому что статус дается на 5 лет – и в 2017-м он его продлил. Если бы борьба с ним началась году в 2015-м, а не двумя годами позже – ему бы статус Литва не продлила. Так, по крайней мере, мне говорили литовские чиновники.

На мой осторожный взгляд, в 2023 году ему статус не продлят. Что не исключает его попыток легализоваться в другом месте. Как вариант, через свою сожительницу Бондаренко, которая, вполне возможно, уже имеет иностранное гражданство.

Все это – дело правоохранительных органов. Но сам факт, что этот человек раз за разом совершает преступления, уже является основанием для лишения его статуса. И я лично знаю, какие высокопоставленные чиновники на самом высшем уровне сейчас ведут об этом беседы – как действующие, так и некоторые бывшие.

Но, к сожалению, это нельзя сделать произвольно. Литва должна сама принять это решение – на основании документов и материалов, полученных из Украины или других источников, которые бы подтвердили незаконность получения Шарием статуса беженца в 2012 году. А это действительно было незаконно. Он обманул. И в литовском законе о гражданстве обман миграционных органов Литвы является основанием для отмены статуса политического беженца.

Но это процесс не быстрый. Ведь решается вопрос через суды.

Другое дело – если есть политические основания для лишения этого статуса. Например, то, что Шарий вредит суверенитету Литвы, имея связь с правоохранительными и административно-политическими органами России. И если, к примеру, Департамент безопасности Литвы предоставит прокуратуре документы, подтверждающие враждебное отношение Шария к литовскому суверенитету и национальной безопасности – суд должен рассмотреть этот вопрос и принять решение о лишении его статуса.

- А граждане в частном порядке либо украинские правоохранительные органы могли бы поспособствовать этому процессу?

- МВД Украины или СБУ – вполне. Если бы предоставили литовским правоохранителям документы, обосновывающие необходимость таких шагов. Делают ли украинские правоохранители это сейчас, я не знаю. Но это точно происходило прежде. Подобные обращения были в 2018 году – от МВД, возможно, от ГПУ.

- Давайте вернемся все же к истории ваших взаимоотношений с Шарием.

- Я понятия не имел о существовании этого персонажа до, наверное, конца 2016 года. Впервые мельком увидел какие-то видео на YouTube, потому что на них ссылки стояли в связи с делом Нади Савченко, которую я защищал.

Марк Фейгин и его подзащитная Надежда Савченко

Ее в мае обменяли, а где-то осенью она дала этому Шарию интервью, которое он выложил на своем YouTube-канале. Это интервью меня удивило, и я посмотрел еще пару роликов. Стало очевидно, что это персонаж совершенно инфернальный, криминальный и враждебный Украине. Чтобы не увидеть этого, не понять, надо быть совершенным шизофреником: там все это лежит на поверхности. Для того, чтобы увидеть антиукраинский и по существу своему – прокремлевский характер его контента – не нужно ни высшее образование, ни высокий IQ. Все на поверхности.

Я анализировал его контент. Начиная с 2014 года, особенно – после событий в Одессе 2 мая – было очевидно, что он работает в интересах пропаганды, которую ведет Москва. Поэтому я и назвал его украинофобским животным. Это было мое оценочное суждение, да, грубоватое, резкое – но вполне зеркалящее стилистику, в которой сам Шарий давал характеристику людям. Это была не более чем обратная реакция.

И вдруг он подает в суд. В украинский. За "украинофобское животное". Тут же проигрывает, естественно. Вторую и третью инстанции он тоже проиграл.

Собственно, я с ним перепалки никакой не вел. Для меня этот персонаж был просто микроскопичен. На тот момент у него в YouTube было что-то около 150 тысяч подписчиков, и значительную часть очевидно составляли боты.

А в 2017 году я увидел у кого-то ссылку на интервью сводной сестры Шария, где она обвиняла его в краже и педофилии.

И я походя разместил эту ссылку в Твиттер. Согласитесь, случаи, когда такие серьезные обвинения против человека выдвигает его сестра – достаточно редки. Он ведь именно поэтому так болезненно эту историю и воспринимает – потому что это сестра сказала. Для чего ей это нужно? Возможно, ее обвинения не беспочвенны?

Он судился с ней здесь, в Украине. И проиграл эти суды.

Одно из судебных решений по иску Шария к сестре Елене Манченко

А после в какой-то момент Шарий получил команду "фас" из Москвы: давай, мол, по этому поводу подавай в суды. Потому что он подал на меня в гражданский суд. Подавал также в уголовном порядке. Ему, правда, 7 раз отказали в возбуждении уголовного дела по клевете. Потому что я предоставил документы, на основании которых я сделал заявление о педофилии: решение суда в Украине, который он проиграл, заявление его сестры. Эта информация была публичной, а значит, не было никаких оснований обвинять меня в предумышленном умысле на совершение клеветы. И российские власти на это не решились.

Впрочем, у них и цель была другая: лишить меня статуса адвоката. Я на тот момент защищал украинского журналиста Романа Сущенко, работавшего в Париже, которого в России обвиняли в шпионаже. Вот власти и приняли решение избавиться от Фейгина. И использовали для этого Шария.

Марк Фейгин защищает украинского журналиста Романа Сущенко

Было написано заявление в Московскую адвокатскую палату – совершенно трусливый подневольный орган, полностью зависящий от власти. И они, в нарушение закона об адвокатуре и здравого смысла, лишили меня адвокатского статуса за три твитта, в которых я эмоционально отреагировал на подачу на меня всех этих заявлений. И фоном для всего этого было то, что Шарий подал на меня в Хамовнический суд Москвы. За то, что я в эфире радио "Говорит Москва" ответил на вопрос, почему обвинял Шария в педофилии. И рассказал, что в Голландии его сестра подала заявление с соответствующими обвинениями в правоохранительные органы, передал информацию, которую обнаружил публично. Это вообще не может по 152 статье быть предметом, потому что все, что я сказал, на тот момент являлось соответствующими действительности данными.

Но суд вдруг принимает абсолютно беззаконное решение, обвинив меня в распространении недостоверных порочащих сведений по 152 статье. Я понимал, что это спланированная кампания. Его показывали по всем каналам – меня нет. У него брали интервью соловьевы, скабеевы, первые каналы – и он везде рассказывал, как меня накажет, поставит на колени…

- По решению суда вы должны были публично извиниться?

- Я не собирался исполнять это решение суда вообще. Но они ввели уголовную ответственность за невыполнение решений по таким делам. Так что у меня был выбор: уехать из страны или на видео зачитать решение суда. Я выбрал второе. Правда, не через 10 дней, а почти через полгода.

То, как меня лишили статуса адвоката, означало, что теперь я буду воевать с Шарием, пока он не будет уничтожен окончательно. Это не вопрос личной войны. Это политика, понимаете? Его вредоносное влияние только возросло. Он немало пиарился на том, что он, дескать, целого Фейгина лишил статуса. Это же так подавалось!

- Ничего удивительного. Не так давно Шарий "уволил" Рябошапку, перед тем – Порошенко "сверг".

- Он – инструмент. И если раньше он был только инструментом Москвы – начиная с выборов президента Украины в 2019-м он стал еще и инструментом внутриукраинской политики. Его за деньги ангажируют то одни, то другие. Вот что страшно. Потому что это разрушает суверенитет. И до неузнаваемости меняет стандарты украинских медиа. Они ведь не позволяли себе подобную стилистику, лексику. Не позволяли себе так себя вести, до такой степени вмешиваться в частную жизнь. Были пределы. Украинские медиа работают по закону все-таки. А какие законы соблюдает этот мерзавец, который прячется где-то и абсолютно недосягаем? Убежден: жил бы он в Украине – наверняка побаивался бы так оскорблять людей, так лгать, распространять фейки. Потому что за это пришлось бы отвечать.

И в этом отношении украинские медиа в некотором смысле проиграли этому персонажу. Потому что они вынуждены соблюдать закон и этические правила. Это делают большинство украинских СМИ.

Но сейчас стандарт начал меняться. Все больше медиа стилизируются под подобное поведение, не соответствующее никаким нормам и правилам в принципе.

Поэтому болезнь эту можно лечить, только окончательно ее диагностировав. Осознав, что эта зараза исходит от абсолютно криминального персонажа, человека с нарушенной этической психикой. Он ведь элементарно не понимает, что можно, а что – нельзя. И я говорю даже не о содержании – о форме этого всего.

И Шарий, безусловно, является врагом украинского суверенитета. Это агент, шпион Кремля. Это совершенно очевидно. И справиться с ним можно, прилагая совместные усилия, ресурсами украинских медиа, правоохранительных органов.

Поразительно, что он получает поддержку не только от определенных политических сил, которые бывают нечистоплотны, но и от авторитетных журналистских организаций в Украине. Вдруг почему-то он превратился в журналиста. А медиа, которых он насоздавал вне пределов Украины – вдруг превратились в украинские СМИ. Вот это меня очень удивляет. Потому что "Шарий.нет" и подобные ресурсы – это не СМИ. Они не работают по закону Украины, не подчиняются существующим правилам, понимаете?

- Кстати, возвращаясь к обвинениям сестры Шария Елены Манченко в его адрес. На самом деле речь шла не о педофилии в том смысле, в каком ее понимают на постсоветском пространстве, а о детской порнографии, верно?

- Совершенно верно. Как она сама сообщала в заявлении в правоохранительные органы в Голландии, ей стало известно, что он предлагал соседским детям фотографироваться обнаженными за деньги.

Интересный момент. Он судится с сестрой в гражданско-правовом порядке – уже в Голландии. И суды еще не окончены. По какой-то причине, голландский суд не учел, что есть уже вступившие в силу решения по тем же поводам, по тому же интервью Манченко Иванову, вынесенные украинскими судами здесь, в Киеве. Почему это случилось и почему его сестра первую инстанцию проиграла – я не знаю. Это странно. Но еще более странно, что голландский суд вообще принял этот иск в свою юрисдикцию. Два гражданина Украины судятся из-за заявления на русском языке в интернете. При чем здесь Голландия?

Кстати, заявление Манченко в полиции приняли. Мне сложно ответить, почему немедленно не было возбуждено уголовное дело.

- А с ее обвинениями в краже как дела обстоят?

- Манченко заявляла в полицию и о том, что Шарий сбежал и забрал какие-то ее драгоценности. Страховая компания ей выплатила страховку. И на этом, насколько я понимаю, дело остановилось.

Впрочем, это очень на Шария похоже – учитывая, что он сам признавался, что он лудоман, что выносил коврики… Это же не мы придумали. Он сам о себе рассказывал, что не имеет образования, а потом пустил слух, что закончил Киевское танковое училище. Какое танковое училище?

Вся его жизнь состоит из фейков. Вся его жизнь - это один сплошной фейк. Ни образования, ни, извините, родителей толком: отца нет, о матери мы ничего не знаем. У меня ощущение, что этот человек – закомплексованный фрик с необоснованной фанаберией. Потому что то, что он сам о себе рассказывает, многие люди с действительно впечатляющими биографиями и достижениями о себе не скажут – просто из скромности.

- Вы как-то публиковали документ, что у Шария есть гражданство ЕС…

- Это заявление его адвоката. Когда Шарий обратился в правоохранительные органы, обвиняя меня в клевете, Следственный комитет проводил проверку по его заявлению о возбуждении дела в отношении меня. Следователь опрашивал его адвоката – и та заявила, что он гражданин ЕС, не уточняя, какой страны. Я просто процитировал его адвоката, Сталину Гуревич – известную в России даму, тесно связанную с ФСБ. Она известна тем, что против Навального боролась. В России есть группа таких вот ударных пропагандистов-адвокатов, которые изображают адвокатуру, адвокатами не являясь. Их задача – бороться с российской оппозицией. Ничем другим они не занимаются.

- Вы упомянули Навального. Он ведь тоже изначально как блогер раскрутился, в политику пошел уже после. Можно ли сравнивать Навального и Шария? Оба – блогеры. Оба – мочат власть, один в России, второй – в Украине…

- Нет, их нельзя сравнивать. Навальный живет в России, а где живет Шарий? Навальный рискует, распространяя информацию о коррупции, подвергаясь преследованиям со стороны правоохранительных органов. Сейчас у него, его детей, его родителей-пенсионеров все счета арестовали – за то, что он был одним из инициаторов митингов летом 2019 года. Ему навалили штрафов, всего остального…

Пусть приедет Шарий в Киев и приблизительно то же самое делает. Кто мешает? Он же уверяет, что ничего противозаконного не совершал, что ему ничего не грозит. Так пожалуйста – приезжай!

Кроме того, в Украине – демократия. Поэтому очень выгодно из-за границы то ли с властью бороться, то ли за деньги подмахивать… А в России диктатура. Навальный борется с репрессивной диктатурой. С агрессивным, враждебным всему миру режимом. Навальный – политический оппонент диктатуры. А кто такой Шарий? Это что – политический оппонент? Чего, в таком случае? Власти Украины? Или самого государства?

Ну и наконец, ни в одном видео Навального вы не найдете того набора оскорблений, грязи, всей той лексики, которая присуща этому выродку, Шарию. Этика другая. Воспитание другое. Культура другая. Навальный – образованный человек, который борется с коррупцией, обнародуя факты, но не позволяя себе не только обсценной лексики но и перехода на личности. Только факты о коррупции и преступлениях, совершаемых лицами во власти. Это очень важное отличие. Навальный защищает общество от государства. Шарий же никакому общественному интересу не следует. Все, что он делает – это борется за денежные знаки. И это давно ни для кого не секрет.

Более того, Навальный не работает на СБУ, Госдеп или Моссад. А Шарий абсолютно точно является инструментом враждебной Украине страны, которая более 6 лет убивает украинцев. Шарий является распространителем недостоверной, вредоносной, фейковой информации. И то, что иногда он обнародует достоверные неприглядные факты об украинской власти, этого не отменяет.

Навального никто никогда не уличал в умышленном распространении фейков. Шария же на лжи ловили бесчисленное множество раз. Прежде всего – на лжи против своей страны, своей армии, своих правоохранительных органов, своего государства. Он лжет в интересах враждебной Украине страны. И делает это за деньги.

- Вы считаете, именно так Шарий зарабатывает себе на жизнь? Можете ли назвать его источники дохода?

- Он с этого точно начинал. Потому что он не какой-то Корейко из известного произведения. Помните: "Мамаша, пройдем к закромам"? У него никаких "закромов" то и не было. Это был совершенно нищий персонаж, приехавший к сестре, которая не хотела его ни знать, ни видеть. Она жила себе в Голландии спокойной жизнью 25 лет – и вдруг на горизонте появляется автор из журнала "Полина": здравствуйте, давайте я буду вашим братом. Потому что мой папа – это ваш папа. Вот зачем он ей сдался?

Она мне рассказывала, как он к ней навязывался. "Мне негде жить", "мне нечего есть" - пока Елена не поселила его в подвале дома, принадлежащего ее супругу.

Я думаю, первые деньги он начал получать, общаясь с некоторыми изданиями из Донецка. С 2014 года они давали ему какие-то деньги за материалы, за видеоролики. Он с ними сотрудничал, и это привело его к работе со структурами, близкими к Суркову. Первые деньги он получал там.

Сейчас же уже можно говорить, что деньги он получает из совершенно разных источников. В том числе, и внутриукраинских. Во внутренней борьбе политических сил в Украине его используют в качестве союзника некоторые политики и бизнесмены.

Он не аналог Навального. Он – аналог Габриляна, который в свое время делал Life News. Так вот то, что делает Шарий – это как раз такая грязная желтушная пресса, которая иногда, в виде исключения, публиковала и достоверные вещи. Что не делает ее чем-то иным, кроме как заказным пропагандистским кремлевским ресурсом.

- Фейки – понятно. А на клевете в отношении себя вы Шария ловили?

- Знаете, по поводу чего я сейчас с ним сужусь в Литве? Он заявил, что я насилую овцебыков по ночам в зоопарке. Что это? Фейк? Или что?

- Он действительно это говорил?

- Это была целая серия роликов. Я подал по этому поводу в Литве в суд. Он все это позиционировал, как юмор. Дескать, вот Фейгин меня обвинил в педофилии (хотя это обвинение выдвинула его сестра и он с ней судился по этому поводу) – а я в ответ скажу, что он насилует животных в зоопарке. Как это расценивать? Как фейк? Или что это?

Я подал в суд не потому, что мне вздумалось опровергать эту ересь. Я просто хочу его уничтожить. Его, медиаресурсы, которые он насоздавал.

Это ведь не просто фейк. Над этим можно посмеяться, а можно воспринять, как злонамеренную агрессивную работу против политического оппозиционера российской власти. Как удар по его репутации. И если человек считает, что может вести себя подобным образом – перейти в правовую плоскость. Тем более, что Шарий же постоянно клянется, что все соблюдает, что все законно. Раз так – пусть судебные органы Литвы определят, можно ли так делать или нельзя. Пусть суд даст оценку.

Кроме того, Шарий заявлял, что я плохой адвокат. При том, что никто из моих подзащитных, которых я защищал в репрессивных российских судах, не сидит. Савченко дали 22 года, но через месяц после суда ее оправили в Украину. По логике Шария, посадил ее адвокат, а отпустил Путин, адвокат тут ни при чем. Но это все связано.

Сущенко приговорили к 12 годам, после приговора обменяли. Ильми Умеров, которого приговорили к 2 годам, не сидел ни дня – через месяц после суда его с Чийгозом обменяли на двух фсб-шников, убивших в Турции чеченца. Та же история – с делом Arctic Sunrise, когда я защищал Дмитрия Литвинова, с Толоконниковой из Pussy Riot… Я могу еще долго продолжать.

Подзащитная Фейгина Надежда Толоконникова

У меня все дела – успешные. У меня никто не сидел. Другое дело, что достигалось это не путем выигрыша, потому что в России нельзя выиграть ничего. Ведь российский суд – не более чем производная диктатуры. Человек оказывался на свободе – вот что главное. Мне ставили задачи – я давал результат. Когда Порошенко попросил меня защищать Савченко, я четко сказал: вы ее получите. И свое обещание я выполнил.

Еще один фейк, который Шарий обо мне разгонял – что я незаконно пересекал границу с Крымом. Это вранье. Я туда не ездил никогда. И когда из украинского МИД ко мне обратились с просьбой защищать Ильми Умерова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа – я получил разрешение МИД Украины на то, чтобы летать из Москвы в Симферополь для участия в судах. Это разрешение Павел Климкин согласовывал с СБУ, с президентом. Кроме меня подобные разрешения получили еще ряд адвокатов, летавших туда из Москвы.

Если бы у меня этого разрешения не было, я бы просто не защищал Умерова. Крым мне не нужен.

- На каком этапе суд по вашему иску о клевете со стороны Шария?

- Он длится два года. Уже все обсуждено, все доказательства предоставлены…

Сначала Шарий ограничил доступ к тем роликам. Потом он и его адвокаты говорили: да, это мы сделали те ролики. Это юмор такой. Суд сказал: как интересно, так все-таки это ваших рук дело? Тогда защита Шария (он сам же не является, он очень трусливый тип, в Литве его не было уже несколько лет) начала уверять, что это не сам Шарий их делал. Суд усомнился: ну как же? Это же он на видео, это же он произносит все эти вещи о Фейгине, о зоопарке… Тогда его защита перешла к версии, что ролик разместил кто-то из его команды, которая ведет этот блог в YouTube. И сейчас суд сделал запрос в Калифорнию, в центральный офис YouTube, чтобы они дали ответ на вопрос, кто размешал этот ролик и как. После этого суд вынесет решение. И я думаю, это решение будет в мою пользу.

- Если суд встанет на вашу сторону – что вам это даст?

- Во-первых, возможность обратиться в литовскую миграционную службу с этим решением – это основание настаивать на лишении Шария соответствующего статуса. Кроме того, это будет уже четвертый выигранный мною суд против него – как раз таки по клевете. Несколько дел я выиграл в России. Да, мне там присуждали по 10 тысяч рублей (порядка 150 долларов). Тем не менее, некоторые дела по Твиттеру и Фейсбуку я выиграл – после того, как ЕСПЧ принял мою первую жалобу по эфиру на "Говорит Москва". В российских судах поняли, что если я соберу веер решений в ЕСПЧ – это будут совершенно другие деньги и совершенно другие репутационные издержки для российских судов. Ведь в таком случае я могу подать в Европейский суд большую коллективную жалобу миллионов на 2-3 евро. Они это поняли – и начали некоторые иски мне удовлетворять.

Так вот, если я соберу все эти решения, включая решение литовского суда и потребую возбудить против Шария уголовное дело по клевете – это дело вполне может быть возбуждено. Особенно если правоохранительные органы установят наличие злонамеренного умысла.

- А это реально?

- Этот дурак даже дал интервью МК по поводу моего последнего иска. Я обратился в суд по поводу его интервью Собчак, во время которого он снова что-то там рассказывал про овцебыков. И вот, комментируя этот иск в разговоре с журналистом МК, он заявил, что намерен все время меня оскорблять. Поскольку суды деньги ему небольшие приписывают и он, мол, готов платить. Фактически, он сам подтвердил в этом интервью злонамеренность и сознательность своих действий и заявил, что будет и дальше нарушать закон, оскорбляя людей, распространяя клевету, потому что ему это мало стоит. Он же все время изображает из себя эдакого нувориша, что, к слову, является признаком людей недалеких.

Я это интервью перевел на литовский и буду настаивать на возбуждении уголовного дела. По моему мнению, оснований для этого – предостаточно.

Более того, я готовлю новый иск в Литве с требованием закрыть канал Шария. Основания для этого есть. По этому иску у меня материальных требований уже не на 30-35 тысяч евро, а на миллион.

Но это все – чуть позже. Пока я жду решения литовского суда по его оскорблениях. Если я выиграю – а у меня есть основания полагать, что я выиграю – Шарий должен будет выступить на своем канале и заявить, что распространял в отношении меня оскорбления и клевету. А для него это большие издержки.

- Почему?

- Он же партию тут создал. И к октябрю рассчитывает участвовать в выборах в Одессе, в Харькове… И подобный проигрыш нанесет большой ущерб его репутации. Тем более, что рейтинг всех его политических потуг – не выше статистической погрешности. 5% барьер преодолеть ему не грозит. Но на местных выборах, не исключаю, по округам какие-то персонажи могут пройти.

И это чудовищно, что общественное мнение в Украине местами настолько близоруко, что люди могут допустить эту так называемую партию во власть.

- Это объяснимо. Шарий свою популярность построил на торговле ненавистью. А это та эмоция, которая ослепляет.

- Абсолютно точно. Он торгует агрессией и ненавистью, которые являются инструментом разрушения политического и общественного мнения в Украине. Честно говоря, какими бы острыми ни были дискуссии, ничего подобного на уровне медиа и на уровне общественного пространства я не видел. Это было привнесено с последней президентской кампанией.

- Марк, вы смотрите видео Шария?

- Только те, которые, по мнению моего юриста, я должен посмотреть – чтобы потом оформить новый иск.

- Как юрист, видите ли вы в них разжигание ненависти?

- Несомненно. Взять хотя бы то нашумевшее видео, где он называет западных украинцев четвертекровками, батраками – там есть все признаки 161 статьи УК Украины. Я даже подавал в правоохранительные органы заявление по этому поводу. Оно было принято, возбуждено дело по 214 статье.

- Результат?

- Нет движения. Даже подозрение ему не было предъявлено. И я знаю, что главное следственное управление МВД тоже возбуждало такое дело. Мне Геращенко сообщал. Не знаю, кто был заявителем. И, как я понимаю, это дело тоже ничем не кончилось.

И это беда, что пачки дел, пачки заявлений в отношении этого персонажа не заканчиваются новыми подозрениями. Меня это всегда удивляло.

Как, впрочем, и то, что я, гражданин РФ, пытаюсь здесь, в Украине, защитить украинский суверенитет и общественное мнение от всего этого. Мне казалось, мой пример должен был побудить огромное количество людей в самой Украине задуматься об этом, включиться. Почему никто исков к нему не подает? Ведь именно из-за этого, а также из-за того хаоса, который сейчас твориться, Шарию очень комфортно и в политику лезть, и продолжать множить ненависть. Для него это очень благодатное время.

- Одной из своих целей вы называете депортацию Шария из ЕС. Почему это важно?

- Если его депортируют, в Украину он не поедет. По моему мнению, он уберется в Россию и будет жить там. Но пересекая российскую границу, он уже не сможет вернуться в ЕС. Единственный путь для него – в Россию. Его жена туда постоянно ездит. Видимо, согласовывает вот эти дела всякие.

- А почему вы убеждены, что Шарий не приедет в Украину? У него ведь, похоже, большие амбиции политические.

- Во-первых, потому что в отношении него не закрыты дела – о хулиганстве и о заведомо ложном доносе. Он до сих пор находится в розыске. А во-вторых – он очень трусливый человек. абсолютно трусливый человечек невысокого роста. Со мной, к примеру, он ни разу не встретился, хотя я ему предлагал.

- Зачем? Неужели вы бы его избили?

- Да. Он получил бы по полной. Это был бы уже мужской разговор. Он столько раз меня оскорблял. Так почему бы не высказать все это мне в лицо? Думаю, это было бы справедливо.

- Как оцениваете деятельность созданной Шарием политической силы?

- Я считаю, она незаконна. Смотрите, эта партия принадлежала Харьковской группе, семье некого Кучера. Они ее когда-то зарегистрировали. А весной 2019 года вдруг продали эту партию. И Минюст одновременно переоформил название, учредителей, они провели какой-то съезд…

И Шарий ведь открыто заявляет, что он партию купил. Вот мне интересно: а так вообще можно? это что – предприятие? Частная компания? Как это вообще?

К тому же, напомню, что учредитель партии находится вне пределов Украины – и пятилетний ценз, который требуется для участия в выборах, не соблюден. Самого Шария с парламентских выборов сняли. А как насчет его жены – второго номера в списке – которая также более 5 лет не живет в Украине? Но она возглавляла партийный список и участвовала в выборах. Почему ее пропустили? Погранслужба ведь имеет сведения по поводу того, что она 5 лет не жила здесь!

К тому же, в ЦИК она регистрировалась как Бондаренко в официальных документах. При этом она же заявляет, что ее фамилия – Шарий. Так Шарий она или Бондаренко? А вдруг это два разных человека? Это тоже должны были выяснить ЦИК и правоохранительные органы.

Впрочем, и сейчас, после выборов – разве это не основание для ликвидации регистрации партии, если с ней связано подобное? Если эта партия распространяет ложь и клевету – разве это не предмет судебного разбирательства? Но почему-то власти предпочитают закрывать на это глаза, потому что, не дай бог, Шарий новый ролик выпустит…

Как недавно выяснилось, партию Шария здесь возглавляла некто Белоглазова, которая в 2014-2016 году состояла в НОД. Это абсолютно террористическая организация, призывающая убивать украинцев. Есть видео, где она очень радуется, что Путина увидела… Разве это не повод для СБУ заинтересоваться подобным персонажем во время войны? Она же – председатель партии, человек, который что-то решает, подписывает какие-то документы. Так разве это не основание для лишения этой партии регистрации? Ведь это абсолютно антиукраинское объединение, возглавляемое лицом, которое одобряет убийства украинцев, посещает государство, воюющее с Украиной и занимающееся агрессивной пропагандой против украинского государства и суверенитета.

Если это не основание – тогда я уж и не знаю, что же может быть таким основанием. Почему в таком случае вы Симоненко с его компартией запретили? Почему Янукович не может вернуться со своей Партией регионов?

Знаете, во всей этой истории с Шарием очень важно рассказывать правду о том, что он собой представляет. И судиться с ним за каждое оскорбление, за каждый фейк, за каждую ложь. И не останавливаться. Он ведь проигрывал многим изданиям. Фактам, Детектору медиа, Дорожному контролю, Зеркалу недели, главреду Цензора Бутусову… Но все они после судов решали, что называется, больше говно не трогать. И вот к чему это привело. Не трогали. Давали жить. Позволяли врать. Не мешали разжигать ненависть… Никто не взял на себя миссию его разоблачить и показать всем, кто это такой на самом деле. Ошибочно считали, что этим Шария лишь раскрутят.

Нет. Надо рассказать все. Надо собрать все видео, все факты в одном месте, чтобы люди смотрели – и решали сами, кто перед ними: правдоруб и журналист – или педофил и лудоман.

Он говорил, что в Макдональдсе тогда на него "тело напало"? Так каждый же может открыть видео оттуда и посмотреть, как было на самом деле. И сравнить с тем, что он говорил. А после – сделать для себя вывод, лжец он или нет, распространяет ли он фейки.

И кстати: спросите у главы СБУ Баканова, главы МВД Авакова, у президента Зеленского, в конце концов – и пусть они вам объяснят, почему на основании уже расследованных дел в отношении Шария нет запроса в Интерпол? Почему нет запросов в Литву о лишении его статуса? Почему ему позволяют безнаказанно врать, разжигать ненависть и распространять клевету и фейки?

И пусть они вам дадут ответы на эти вопросы.

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