Общался на днях с одним из представителей оккупационных армий с

большими погонами. Скажем так, дыныриец не просто рядовой и не

пушечное мясо, а вполне себе "успешный" коллаборант с недвижкой на

территории рф и русским паспортом, который ему выдали в Новочеркасске

еще в 2015 году.

И узнал я следущее. [За достоверность информации не ручаюсь, за что

купил, так сказать]

Итак, в Донецк приехала группа высокопоставленых кадровых военных

рф [привет свидетелям "гражданской войны"]. Приезжие ихтамнеты получили

интересную задачу: провести ротацию орков на линии разграничения, от

Марьинки до Мариуполя.

Ротация производится таким образом: 20% дынырийцев меняют на

наемников из рф и кадровых военных рф. Так называемым "уволенным"

представителям оккупационных армий, которые нигде не засветились,

делают документы и отправляют на территорию к Хунте. Документы делают

местным оркам с простой целью: пересечь линию разграничения и

устроиться на работу на территории без русского быдла. В задачи этих

людев входит устроиться на работу охранниками, дворниками, водителями

и т д.

Но ! Самое интересное то, что конечная цель у тех, кого засылают к

Хунте на территорию - это создание ячеек для участия в уличных акциях

протеста вне оккупации. Такое мы видели в Донецке уже и в Луганске,

стиль работы не меняется у русских "братьев".

Честно, не до конца понимаю цель этого всего цирка, но, если это

правда - путин делает ставку на "гражданскую войну". Самое плохое в

этой ситуации то, что еще с 2015 года на границе с Украиной, а также в

ростове, стоит "миротворческая" военная техника и завезены белые каски

Тревожно от этого всего, ведь рф не исключает ввод так называемых

миротворцев на территорию Украины. А сделать это очень просто: по

команде кремля кадровых русских военных переодевают в белые каски и

начинается брехня с "миротворцами".

Если информация по поводу засылки агентуры подтвердится, то вова

полтораметровый еб**лся окончательно. Ну, а русские мамы будут

встречать гробы уже очень скоро.

Но, даст бог, пронесет. Наблюдаем

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