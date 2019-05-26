Общался на днях с одним из представителей оккупационных армий с
большими погонами. Скажем так, дыныриец не просто рядовой и не
пушечное мясо, а вполне себе "успешный" коллаборант с недвижкой на
территории рф и русским паспортом, который ему выдали в Новочеркасске
еще в 2015 году.
И узнал я следущее. [За достоверность информации не ручаюсь, за что
купил, так сказать]
Итак, в Донецк приехала группа высокопоставленых кадровых военных
рф [привет свидетелям "гражданской войны"]. Приезжие ихтамнеты получили
интересную задачу: провести ротацию орков на линии разграничения, от
Марьинки до Мариуполя.
Ротация производится таким образом: 20% дынырийцев меняют на
наемников из рф и кадровых военных рф. Так называемым "уволенным"
представителям оккупационных армий, которые нигде не засветились,
делают документы и отправляют на территорию к Хунте. Документы делают
местным оркам с простой целью: пересечь линию разграничения и
устроиться на работу на территории без русского быдла. В задачи этих
людев входит устроиться на работу охранниками, дворниками, водителями
и т д.
Но ! Самое интересное то, что конечная цель у тех, кого засылают к
Хунте на территорию - это создание ячеек для участия в уличных акциях
протеста вне оккупации. Такое мы видели в Донецке уже и в Луганске,
стиль работы не меняется у русских "братьев".
Честно, не до конца понимаю цель этого всего цирка, но, если это
правда - путин делает ставку на "гражданскую войну". Самое плохое в
этой ситуации то, что еще с 2015 года на границе с Украиной, а также в
ростове, стоит "миротворческая" военная техника и завезены белые каски
Тревожно от этого всего, ведь рф не исключает ввод так называемых
миротворцев на территорию Украины. А сделать это очень просто: по
команде кремля кадровых русских военных переодевают в белые каски и
начинается брехня с "миротворцами".
Если информация по поводу засылки агентуры подтвердится, то вова
полтораметровый еб**лся окончательно. Ну, а русские мамы будут
встречать гробы уже очень скоро.
Но, даст бог, пронесет. Наблюдаем
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