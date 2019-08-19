Фанат "русского мира" и "Гиви": в Харькове пообещали наказать военного-сепаратиста

В институте танковых войск НТУ "ХПИ" в Харькове отреагировали на скандал с преподавателем Геннадием Бондаревым, который пропагандировал "русский мир" и прославлял террористов "Л/ДНР".

Официальное заявление учебного заведения по материалам, опубликованным сообществом "Предатели военной присяги ХИТВ", появилось на странице в Facebook.

"По данному факту командования института проводит служебную проверку в отношении работника Вооруженных Сил Украины Бондарева Геннадия Владимировича, преподавателя кафедры тактико-специальным дисциплинам. После проверки информации и выяснения всех обстоятельств данного дела руководством учебного заведения будет принято принципиальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", – подчеркнули в институте.

Геннадий Бондарев Соцсети

Автор разоблачающего материала в комментарии выразил надежду, что Бондарев все же поплатится за все, что публиковал в сети.

"Надеюсь на адекватное решение руководства по данному персонажу. Уже давно пора определиться, кто собрат, а кто враг. Слишком высокую цену мы платим каждый день", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что сын бывшего командира батальона и начальника факультета ХИТВ Юрия Дрючина, Александр Дрючин, предал присягу ВСУ и перешел воевать на сторону России.

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