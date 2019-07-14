Facebook заблокировал "Книгу памяти павших за Украину": в сети скандал

В Facebook заблокировали страницу сетевого мемориала "Книга памяти павших за Украину".

Об этом сообщили авторы группы, а сам поступок администрации соцсети вызвал возмущение в комментариях.

"Друзья, фейсбук-страница проекта "Книга памяти павших за Украину" сегодня утром была окончательно заблокирована, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем", – сказано в сообщении.

Пояснила администрация сети свои действия тем, что некоторые материалы якобы нарушали стандарты Facebook.

"Мы приняли решение. Мы не будем ни удалять, ни проверять на соответствие каким бы то ни было вымышленным стандартам ни один из размещенных на нашей Facebook-странице текстовых или медийных материалов о героях, погибших за Украину. Нам нечего скрывать и ретушировать. Это тоже война", – подчеркнули авторы в Twitter.

Facebook Life.ru

"Держитесь! Боритесь! Вы делаете нужную и очень ценную работу, поэтому и блокируют", "Информационная война, к сожалению, тоже продолжается. Большинству общества безразлична была страница", "Это аморальный поступок от администрации ФБ, который перешел все границы! Вот, явный пример явной информационной войны на просторах сети. Мерзко и противно! Трусы, которые боятся погибших", – отреагировали в комментариях.

"То есть память о наших погибших – это нарушение. То есть, количество тех, кто жаловался на страницу - огромно. Нет, что вы. Это не признак реванша. Это уже п**ц", – отметил один из авторов проекта Глеб Бабич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Facebook заблокировала профили, связанные с пропагандистским российским изданием RT. Позже в компании объяснили блокировку профилей требованием раскрыть информацию о материнской компании.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся