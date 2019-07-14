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Facebook заблокировал "Книгу памяти павших за Украину": в сети скандал

12.1т Читать материал на украинском

В Facebook заблокировали страницу сетевого мемориала "Книга памяти павших за Украину".

Об этом сообщили авторы группы, а сам поступок администрации соцсети вызвал возмущение в комментариях.

"Друзья, фейсбук-страница проекта "Книга памяти павших за Украину" сегодня утром была окончательно заблокирована, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем", – сказано в сообщении.

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Пояснила администрация сети свои действия тем, что некоторые материалы якобы нарушали стандарты Facebook.

Facebook заблокировал "Книгу памяти павших за Украину": в сети скандал

"Мы приняли решение. Мы не будем ни удалять, ни проверять на соответствие каким бы то ни было вымышленным стандартам ни один из размещенных на нашей Facebook-странице текстовых или медийных материалов о героях, погибших за Украину. Нам нечего скрывать и ретушировать. Это тоже война", – подчеркнули авторы в Twitter.

Facebook

Facebook

Life.ru

"Держитесь! Боритесь! Вы делаете нужную и очень ценную работу, поэтому и блокируют", "Информационная война, к сожалению, тоже продолжается. Большинству общества безразлична была страница", "Это аморальный поступок от администрации ФБ, который перешел все границы! Вот, явный пример явной информационной войны на просторах сети. Мерзко и противно! Трусы, которые боятся погибших", – отреагировали в комментариях.

"То есть память о наших погибших – это нарушение. То есть, количество тех, кто жаловался на страницу - огромно. Нет, что вы. Это не признак реванша. Это уже п**ц", – отметил один из авторов проекта Глеб Бабич.

Facebook заблокировал "Книгу памяти павших за Украину": в сети скандал
Facebook заблокировал "Книгу памяти павших за Украину": в сети скандал
Facebook заблокировал "Книгу памяти павших за Украину": в сети скандал
Facebook заблокировал "Книгу памяти павших за Украину": в сети скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Facebook заблокировала профили, связанные с пропагандистским российским изданием RT. Позже в компании объяснили блокировку профилей требованием раскрыть информацию о материнской компании.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Facebook скандалы
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба гидно пострыбать в кастрюльках возле офиса фейсбука,зажечь шины и гневно заспивать щеневмерлу
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0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
кацабы взвыли "ат радасти"...вот прёть же-вмешательство в выборы США -не доказано.а тут украм "фейс"нагади...))) не ссыте-всё будет норм...
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Golan Sim
Golan Sim
Реклама на турецких презервативах - Ukraynalilar, seninleyiz "Украинцы - мы с вами!"
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Golan Sim, -кстати с-400 Миги сбивать спасобна...?)))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Golan Sim, -но сбивают ваши Миги-"пачемута"...)))
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