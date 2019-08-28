"Пора валить!" Прилепин огрызнулся на бан Facebook за фото Захарченко

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в составе террористической "ДНР", пожаловался на 30-дневный бан Facebook из-за публикации фото "мемориала" ликвидированному главарю боевиков Александру Захарченко у кафе "Сепар" в Донецке.

Его возмущения опубликовал в Facebook Матвей Раздельный, скопировав пост Прилепина с его страницы в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

"Я все думал, а когда у меня кончатся баны за все фотографии Захарченко и "Моторолы" в ФБ, а также за слово на букву "х" – когда, короче, украинский сегмент управления Фейсбуком исчерпает все свои возможности – что они будут делать? И сегодня узнал, что. Итак, мне пришло сообщение об очередном бане на 30 дней. Это четвертый за год, то есть, четыре месяца меня держали взаперти", – возмутился террорист.

Захар Прилепин korrespondent.net

Он также пожаловался на то, что ранее ему всегда показывали фото или комментарий за который банили. Однако в этот раз просто прислали уведомление о том, что одна из его публикаций нарушает нормы сообщества, в связи с чем и начата блокировка на 30 дней.

"Прекрасно же. Кто-то из комментаторов обязательно должен написать мне, что пора валить из Фейсбука. Спасибо за совет!" – взорвался негодованием Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прилепин похвастался в сети фото безвкусной инсталяцией на месте подрыва Захарченко. На кафе "Сепар", где и убили террориста, повесили баннер с его фотографией и якобы принадлежащей ему цитатой.

Напомним, ранее Прилепин похвастался большим числом убитых украинцев. Он заявил, что не жалеет о том, что принимал участие в войне против Украины, выразив уверенность, что останется безнаказанным за помощь оккупантам.

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