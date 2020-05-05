Facebook удалил десятки связанных с Россией, Донбассом и Крымом аккаунтов

Специалисты корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, в апреле прекратили работу десятков страниц и учетных записей из России, обвинив их пользователей в "скоординированном неаутентичном поведении".

Об этом со ссылкой на заявление на сайте компании пишет ТАСС. Речь идет о 46 страницах, 91 учетной записи в Facebook, двух группах и одном аккаунте в Instagram, связанных с РФ, а также Донбассом и Крымом.

"Они якобы были объединены в сеть, которая работала частично в автоматизированном режиме. В ней публиковали сообщения на русском, английском, немецком, испанском, французском, венгерском, сербском, грузинском, индонезийском языке и фарси", – говорится в сообщении.

По данным компании, указанная группа была ориентирована на аудиторию в ряде стран. В частности, предполагается, что эта активность связана с лицами в России, на Донбассе, а также двумя информационными организациями в Крыму – NewsFront и SouthFront.

"Facebook не приводит доказательств каких-либо из своих утверждений, а также исчерпывающих разъяснений того, как именно данные страницы и учетные записи нарушили правила соцсети", – пишет росСМИ.

При этом в самой компании подчеркивают, что в апреле также были удалены семь сетей, деятельность которых, помимо России, также связывают с Ираном, США, Грузией, Мавританией и Мьянмой. В общей сложности была прекращена работа 732 учетных записей в Facebook, 162 аккаунтов в Instagram, 793 страниц и 200 групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно администрация социальной сети Facebook заявила, что будет удалять страницы, посвященные акциям протеста против самоизоляции во время пандемии коронавируса.