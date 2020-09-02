Facebook разоблачила десятки страниц "фабрики троллей" России
Компания Facebook заявила об удалении ряда учетных записей, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей", из-за участия в иностранных кампаниях воздействия.
Всего было "уничтожено" 13 пользовательских аккаунтов и две страницы в одноименной соцсети и Instagram, а также десятки учетных записей, связанных с компанией по стратегическим коммуникациям CLS Strategies, которая базируется в США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет Facebook.
Отмечается, что деятельность учетных записей и страниц российской "фабрики троллей" преимущественно фокусировалась в США, Великобритании, Алжире и Египте, а также других англоязычных и странах Ближнего Востока и Африки. В Facebook объяснили, что обратили на них внимание после сообщения от Федерального бюро расследований США.
Объясняется, что учетные записи направляли пользователей на сайт Peace Data, где публиковался контент о международных событиях. По данным Facebook, на связанную с этой кампанией рекламу было потрачено 480 долларов, а минимум на одну из ее страниц успело подписаться к 14 000 пользователей.
Издание отметило, что хотя значительного охвата аудитории эта сеть не достигла, однако на этот раз россияне наняли реальных американцев для написания контента.
"Хотя фейковая сеть и сайт не достигли столь же значительной аудитории, как кампании этой российской группы в 2016-м году, они смогли что-то новое: россияне наняли реальных американцев для написания контента для сайта. Фейковый Peace Data также использовал искусственно созданных лиц и генерируемые компьютером изображения, чтобы создать подобие реальной новостной организации", – говорится в публикации.
В то же время в отчете Facebook также добавляют, что удалили еще почти 100 учетных средств и страниц в одноименной соцсети и 36 страниц в Instagram, которые так или иначе были связаны с CLS Strategies.
"Эта сеть фокусировалась в основном на Венесуэле, а также Мексике и Боливии. На рекламу в Facebook в связи с этой сетью было потрачено до $3,6 млн, почти 509 000 учетных записей в соцсети подписались на минимум одну из страниц этой кампании. До 43 000 человек следили за одной из Іnstagram-страниц, связанный с CLS", – подытожили в отчете руководства популярной соцсети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
специалисты корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, в апреле прекратили работу десятков страниц и учетных записей из России, обвинив их пользователей в "скоординированном неаутентичном поведении".
В начале июня социальная сеть Twitter удалила более 170 тысяч аккаунтов, которые занимались информационными операциями в интересах России, Китая и Турции.
А в августе видеохостинг YouTube решил заблокировать деятельность 86 каналов, трех блогов и одного аккаунта AdSense, которые модерировались из России. Все они занимались распространением дезинформации и комментариев ботов.