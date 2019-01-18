Facebook разоблачил ''русский мир'' в Украине: Москва атакует по трем направлениям

В одной из самых влиятельных социальных сетей мира Facebook запустили нововведение — пользователи могут увидеть, откуда управляются популярные сообщества. После того, как информация стала общедоступной, оказалось, что некоторые украинские паблики напрямую связаны с Россией.

Что это значит и будут ли как-то реагировать власти — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Некоторые украинские сообщества управляются из России.

У официальных властей есть лишь один инструмент влияния на ситуацию.

Политика Facebook становится все более жесткой.

На Украину влияют россияне

Примечательный факт — часть украинских сообществ управлялась прямиком из РФ. На это обратила внимание пользователь Наталья Белова. Соответствующие скриншоты она опубликовала на своей странице.

Скриншот Наталья Белова

Скриншот Наталья Белова

Скриншот Наталья Белова

Скриншот Наталья Белова

При этом численность отдельных страниц достигает десятков тысяч подписчиков. Например, за сообществом "Харьков City" следят 60 тысяч пользователей.

Буквально через несколько дней администрация Facebook удалила 364 пабликов, страниц и аккаунтов, которые массово публиковали в сети фейковые новости. По информации пресс-службы, лица, стоящие за аккаунтами, в основном позиционировали себя как украинцы и осуществляли управление сразу несколькими фейковыми страницами. На них они постили украинские новости на разную тематику: начиная с погоды и акций протеста и заканчивая НАТО, проблемами здоровья школьников.

Как ответят власти?

Согласно законам, ни СБУ, ни другие правоохранительные органы не могут повлиять на деятельность Facebook. Тем более, что сама компания старается вести максимально независимую политику. В этой ситуации украинские власти могут лишь выступить с официальным обращением к соцсети с просьбой прекратить работу сообществ.

Как считает народный депутат от “Народного фронта” Дмитрий Тымчук, в нынешней ситуации власть не может повлиять на такие провокации.

“Мы не можем законодательно регулировать это. Разве что на уровне наших спецслужб отслеживать деятельность таких групп. А если они еще и призывают к нарушению территориальной целостности, то уже конкретно с ними работать. Ни наше Министерство иностранных дел, ни СБУ, ни правоохранители не могут повлиять на Facebook, тут только может сработать обращение к компании”, — подчеркнул OBOZREVATEL Тымчук.

Этим частично и пользуются псевдопатриоты, которые влияют на информационную политику страны. Более детально о тактике российских ботов в украинском информационном пространстве рассказал нам представитель Informnapalm Михаил Макарук. По его словам, РФ преследует цель дестабилизировать ситуацию в Украине по нескольким направлениям:

дискредитация Вооруженных сил;

требование внести изменения в территориальное устройство страны;

нагнетание обстановки для социальных протестов.

Именно поэтому часть троллей еще в 2017 году перешла из запрещенной сети "Вконтакте" в Facebook. Где они и создают проукраинские паблики или попросту покупают средние по размерам группы, а затем их переименовывают и публикуют манипулятивные посты.

К слову, аналогичными приемами пользуются и некоторые кандидаты в президенты.

В мире обеспокоены кибератаками России

В США не утихает скандал вокруг возможного российского вмешательства в американские выборы. Ведь только за два года работы перед президентскими выборами 2016 года “фабрика троллей” под Санкт-Петербургом обошлась российской власти в 2 миллиона долларов. А штат сотрудников составлял около ста человек.

Главная задача таких фабрик — публиковать проплаченную рекламу или комментарии, которые будут оказывать влияние на реальных пользователей. В большинстве случаях сообщения касаются политики. Еще в сентябре 2018 года в сети был опубликован список из 300 тысяч пророссийских ботов, которые управлялись из Москвы.

Аналогичные обвинения не один год звучат и со стороны ведущих европейских государств. Официальные лица стран Евросоюза неоднократно призывали РФ отказаться от использования подлой схемы.

Смотрите видео по теме

В этом контексте руководство Facebook приняло решение “приоткрыть” завесу анонимности. В результате во вкладке Info and ads публичных страниц и сообществ появилась информация о местоположении их администраторов. Политика социальной сети, в том числе и из-за вмешательства России в процессы по всему миру, становится все более жесткой к своим пользователям, а также координаторам групп и страниц.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!