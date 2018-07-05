"Ежики в тумане": росСМИ "засветили" передовую позицию "ДНР"

Российские журналисты "засветили" в сети передовую позицию террористов "ДНР" под названием "Туман".

Фото опубликовала "Комсомольская правда". Отмечается, что она расположена на расстоянии не более километра от укреплений ВСУ.

"Эта передовая позиция называется "Туман". Потому что мы тут как ежики в тумане", - цитирует издание террористов.

Показали также и фото боевиков, которые базируются на данной позиции. Среди них - террористы с позывными "Леший", "Зеленый" и разведчица "Воробей".

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" на одной из своих передовых позиций попали в полукольцо. Они попросили помощи у Москвы.