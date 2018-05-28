Евросоюз призвал Россию признать вину в гибели MH17

Все страны Европейского Союза поддерживают итоги расследования крушения рейса MH17 "Малазийских авиалиний" над Донбассом и призывают Россию внести вклад в дело установления виновных.

Об этом сообщила журналистам в понедельник, 28 мая, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает "Интерфакс-Украина".

"Выводы этого расследования очень важны для нас. Вы знаете, ЕС всегда полностью поддерживал ведение расследования. Все 28 стран (ЕС) подтвердили полную поддержку выводов этого расследования и усилиям, направленным на привлечение (виновных) к ответственности", - сказала она.

"Мы призываем Россию взять на себя ответственность и внести вклад в усилия по установлению виновных", - добавила представитель ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды прямо обвинили РФ в крушении лайнера и намерены привлечь Москву к ответственности. В свою очередь Россия отказалась платить за сбитый MH17.