Евросоюз не поможет: Украине предрекли новый виток конфликта в Азовском море 

В ответ на новые санкции, которые планирует ввести Европейский Союз из-за агрессии Российской Федерации против Украины в Азовском море, Кремль возобновит задерживание судов, идущих из украинских портов.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил военный эксперт Михаил Жирохов. Он уверен, что подобная реакция исходит из самого принципа гибридной войны, которую ведет РФ.

"И это уже начало происходить - три недели они не задерживали суда, а сейчас, буквально вчера-позавчера, задержали два корабля", - подчеркнул Жирохов.

По его мнению, Украине следует самой справляться с противостоянием России, ведь реальных рычагов влияния на Кремль у Европейского Союза нет.

"Принятие этих санкций может растянуться на 2-4 месяца, или и на полгода. А этого времени у нас просто нет", - объяснил эксперт.

Впрочем, обнадежил Жирохов, силовой захват Россией украинских портовых городов, Бердянска и Мариуполя, сейчас невозможен. В настоящее время у российской армии просто нет сил для того, чтобы провести подобную десантную операцию.

"Кроме того, она имеет смысл только тогда, когда они собираются удерживать эти города. Но в нынешних геополитических условиях - это бред", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини публично назвала Азовское море "европейским", чем вызвала бурную реакцию со стороны Российской Федерации.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.