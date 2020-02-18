"Спартак, командир, братуха": кем был умерший киборг Арефьев

Киборг, воевавший за Донецкий аэропорт, командир разведывательного взвода первого батальона 79-й отдельной аэромобильной бригады Евгений Арефьев "Спартак", умерший 17 февраля, был обладателем двух орденов Богдана Хмельницкого III степени.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, кем был Герой, чем заслужил высокую награду и почему ушел из жизни в возрасте всего 47 лет.

О его смерти первым сообщил горсовет города Славутич Киевской области. "Защитник Украины, военный по призванию сердца, настоящий офицер-профессионал, имел позывной "Спартак". Ответственный командир, который всегда заботился о солдатах. Все знали его честным, порядочным товарищем, который всегда приходил на помощь. Он любил жизнь и ушел из нее настоящим защитником нашей страны", – говорится в сообщении.

Как сообщил друг Евгения Арефьева, Иван Трембовецкий, причиной смерти, вероятнее всего, стали последствия инсульта, который произошел с ним вскоре после дня рождения, 20 января. По словам друга, Герой долго боролся, "но не справился".

До войны Евгений занимался строительными работами. Когда началась война, он стал добровольцем и ушел воевать на Донбасс.

В декабре 2014 года гонщик, телеведущий и волонтер Алексей Мочанов решил передать Герою свой собственный орден Богдана Хмельницкого III степени. "Спартак, Командир, Братуха! Жду в Киеве на побывке, чтобы передать "рыцарский" Орден, принадлежащий тебе по праву. Тебе, Евгений Витальевич Арефьев", – написал Мочанов в своем Facebook.

Мочанов в числе других волонтеров получил орден в декабре 2014 года из рук президента Украины Петра Порошенко "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украины".

Удостоверение о награждении Алексея Мочанова с его автографом http://vnews.agency

Евгений Арефьев с орденом, переданным ему Алексеем Мочановым http://vnews.agency

Передать орден удалось лишь в январе 2016 года. К тому времени Евгений Арефьев был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Таким образом, Герой стал обладателем двух орденов.

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