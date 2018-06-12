Эвакуировали 400 человек: полиция нашла отравителя 36 школьников в Николаеве

В Николаеве 16-летнему подростку сообщили о подозрении в отравлении школьников 21 мая.

Как сообщают правоохранительные органы, ученик подозревается в распылении перцового газа, что повлекло отравление 36 детей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что парень сознался в содеянном и признал свою вину.

При этом, он сообщил следствию, что пришел в школу №6 к знакомому и распылил перцовый баллончик по собственной неосторожности.

Также он сообщил, что носил с собой баллончик с целью самообороны.

В присутствии родственников ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 8 мая в Черкассах во время линейки в школе №8 по ул. Оборонной десятки детей потеряли сознание. Госпитализировано было 56 человек.

В этот же день спустя несколько часов после ЧП в одной из школ Днепропетровской области случился подобный инцидент. Во время школьной линейки г. Новомосковск дети массово почувствовали головокружение и недомогание.