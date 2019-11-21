Главная Новости
21 ноября • обновлено в 18:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Эвакуация под обстрелом: раскрыта коварная атака террористов на Донбассе

1.4т
Читать материал на украинском

Российские войска 20 ноября не только нахально атаковали позиции ВСУ на Донбассе – у села Зайцево под Горловкой, но и постарались не допустить эвакуацию раненых украинских бойцов.

В частности, тяжелые ранения получили шестеро военнослужащих бригады быстрого реагирования Нацгвардии. О коварных действиях террористов рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы", – сообщил он.

Новости
"Воюют даже инвалиды!" Главарь "ДНР" признал колоссальные потери террористов

Война на Донбассе

Война на Донбассе

DW

По словам Бутусова, ранения пришлись в основном по ногам. Благодаря своевременной эвакуации и стараниям медиков-волонтеров все украинские бойцы получили качественную помощь.

"Доставлены в больницу, угрозы их жизни нет, конечности будут сохранены", – заверил журналист.

При этом отметил, что гибридные войска РФ продолжили интенсивные обстрелы, а также делали все возможное для того, чтобы помешать эвакуации раненых.

"В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом", – подчеркнул Бутусов.

Журналист также добавил, что российские войска регулярно проводят атаки и обстрелы в районе села Зайцево, которое разделено линией фронта на две части.

Как сообщал OBOZREVATEL, семеро украинских воинов получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 20 ноября. В связи с этим украинская сторона на одном из участков дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
14
1
Смешно
1
Интересно
5
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Конечности будут сохранены ... отдельно от тел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А почему вы ссылаетесь на Бутусова, а не СММ ОБСЕ? Может потому что было всё ровно наоборот?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Запизделись вконец.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги