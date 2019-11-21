Эвакуация под обстрелом: раскрыта коварная атака террористов на Донбассе

Российские войска 20 ноября не только нахально атаковали позиции ВСУ на Донбассе – у села Зайцево под Горловкой, но и постарались не допустить эвакуацию раненых украинских бойцов.

В частности, тяжелые ранения получили шестеро военнослужащих бригады быстрого реагирования Нацгвардии. О коварных действиях террористов рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы", – сообщил он.

Война на Донбассе DW

По словам Бутусова, ранения пришлись в основном по ногам. Благодаря своевременной эвакуации и стараниям медиков-волонтеров все украинские бойцы получили качественную помощь.

"Доставлены в больницу, угрозы их жизни нет, конечности будут сохранены", – заверил журналист.

При этом отметил, что гибридные войска РФ продолжили интенсивные обстрелы, а также делали все возможное для того, чтобы помешать эвакуации раненых.

"В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом", – подчеркнул Бутусов.

Журналист также добавил, что российские войска регулярно проводят атаки и обстрелы в районе села Зайцево, которое разделено линией фронта на две части.

Как сообщал OBOZREVATEL, семеро украинских воинов получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 20 ноября. В связи с этим украинская сторона на одном из участков дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым.

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