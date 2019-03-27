Тур на тот свет: в кровавом ДТП с украинцами в Польше новый поворот

Наши соотечественники все чаще попадают в масштабные ДТП за пределами Украины. Последний пример – трагедия в Польше, унесшая жизни трех человек. Мы же вспомним еще одну аварию в Польше, случившуюся в августе прошлого года. Тогда туристический автобус слетел с серпантина, в результате чего погибли 3 и пострадали 38 человек.

На днях состоялось первое судебное заседание по данной трагедии. Подробности OBOZREVATEL рассказала тернополянка Тамара Палащук, потерявшая в том ДТП мужа.

Тамара и Владимир - последнее совместное фото из автобуса

Признал вину

В минувшую пятницу в Окружном суде польского города Пшемысль на заседании прокуратура потребовала для 42-летнего водителя автобуса Николая Л. наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы и 15 лет запрета управлять авто на территории Польши.

Судебное заседание. На фото крайний справа - водитель автобуса. Он гражданин Украины Тамара Палащук

Во время заседания водитель, по словам Тамары Палащук, сказал, что признает вину, хотя ранее утверждал обратное, заявляя, что у автобуса отказали тормоза. С позицией обвинения вдова категорически не согласна:

"За хорошее поведение водитель отсидит года три, а потом дальше станет возить людей? Мы будем добиваться максимального наказания – 12 лет лишения свободы", – говорит Тамара.

Отметим, что ранее польские СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщали, что в крови водителя автобуса были обнаружены психотропные вещества.

Место ДТП, август 2018 г. polsatnews.pl

Помогал парень, у которого погибла жена

Тамаре тяжело вспоминать пережитую трагедию. Туристический тур в Будапешт и Вену был подарком на ее день рождения от мужа Владимира. Во время поездки у Тамары возникали тревожные предчувствия. Говорит, что даже возникло желание пересесть в другой автобус.

Тревога усилилась, когда автобус пересек польскую границу и ехал по серпантину с приличной скоростью.

"Знаки показывали ограничение до 30 км/час, но водитель ехал где-то 75 км (это подтвердило и следствие. – Авт.). Помню, муж сказал тогда, что остановить такую махину можно будет лишь через 500 метров", – рассказала Тамара.

На всякий случай женщина отодвинулась от окна, так как у нее мелькнула мысль - в случае чего осколки могут ее поранить. Через некоторое время Тамара почувствовала, как автобус подлетел, словно на американских горках, после чего произошел удар.

Автобус слетел с дороги ТСН

Авария произошла на участке дороги, именуемой поляками "кривая смерти" – из-за резкого поворота почти на 90 градусов. Здесь также стоял символический крест, который в результате оказался под автобусом после того, как тот в него врезался.

"Очнувшись, я ничего не видела, так как лицо залила кровь. Я бросилась помогать мужу. Он был жив. На помощь мне пришел парень, как потом оказалось, его жена погибла в момент ДТП. Затем я почувствовала сильную боль", – вспоминает страшные мгновения Тамара.

Спасти жизнь Владимиру прибывшим медикам не удалось. Его жену госпитализировали в больницу города Ярослав: у женщины были пробиты легкие и сломаны ребра.

Тамара Палащук в первые дни после ДТП

Владимир Фото из личного архива

Человеческую жизнь оценили в 2,5 тыс. грн

Пребывание в больнице Тамаре оплатил консул, а вот дальнейшее лечение и реабилитацию женщине пришлось оплачивать из своего кармана.

Отметим, что на сайте компании "Аккорд-тур", у которой туристы заказывали путевки, указано, что туроператор не является владельцем транспортных средств, осуществляющих перевозки туриста во время путешествия и не несет ответственности за нанесение какого-либо материального и морального вреда.

Как бы то ни было, но пострадавшие, с которыми поговорили наши журналисты, отмечают, что остались один на один со своими проблемами и не знают, у кого добиваться компенсации. Люди считают, что туроператор и страховая их попросту "кинули".

"Лечение в Украине я оплачивала сама. По поводу смерти мужа... От страховой пришел ответ, что мне выплатят 2,5 тыс. грн, то есть во столько сегодня оценивают жизни наших людей. Это страшно", – говорит женщина.

(Продолжение следует…)

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