''Этого допустить нельзя!'' В Крыму произошло новое ЧП из-за Керченского моста

У оккупантов возникла техническая проблема в связи со строительством железнодорожного перехода к Крымскому мосту на участке в районе пгт Багерово Ленинского района.

Как сообщает местное издание "Керчь.ФМ", железнодорожникам необходимо соорудить насыпь, которая перекроет существующую дорогу Керчь — Багерово, что, соответственно, приведет к разрыву прямого транспортного сообщения между пгт, другими населенными пунктами и городом.

"Этого допустить нельзя", - заявил так называемый глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, для обеспечения безопасного проезда всех видов транспорта, в том числе общественного, принято решение не перекрывать движение по данному маршруту.

Подъезд к Крымскому мосту "Крым.Реалии"

"Люди должны иметь свободный доступ ко всем необходимым социальным объектам. Насыпь необходимо соорудить таким образом, чтобы не мешать движению транспорта. Данный вопрос поручено курировать министру транспорта Республики Крым Сергею Васильевичу Карпову", - добавил Аксенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Тем временем, в Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

Также при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.

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