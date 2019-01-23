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''Этого допустить нельзя!'' В Крыму произошло новое ЧП из-за Керченского моста

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У оккупантов возникла техническая проблема в связи со строительством железнодорожного перехода к Крымскому мосту на участке в районе пгт Багерово Ленинского района.

Как сообщает местное издание "Керчь.ФМ", железнодорожникам необходимо соорудить насыпь, которая перекроет существующую дорогу Керчь — Багерово, что, соответственно, приведет к разрыву прямого транспортного сообщения между пгт, другими населенными пунктами и городом.

"Этого допустить нельзя", - заявил так называемый глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, для обеспечения безопасного проезда всех видов транспорта, в том числе общественного, принято решение не перекрывать движение по данному маршруту.

Подъезд к Крымскому мосту

Подъезд к Крымскому мосту

"Крым.Реалии"

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"Люди должны иметь свободный доступ ко всем необходимым социальным объектам. Насыпь необходимо соорудить таким образом, чтобы не мешать движению транспорта. Данный вопрос поручено курировать министру транспорта Республики Крым Сергею Васильевичу Карпову", - добавил Аксенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Тем временем, в Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

Также при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Semenov Igor
Semenov Igor
Дорогие украинцы. Меня очень радует, что вы все обеспокоины судьбой Крымского моста и его состоянием. То он не будет построен, то он вот-вот рухнет, то рухнет со временем и нам (России) придется вбухивать огромные суммы в него. Очень рад, что вы в одном случае радуетесь, а в другом переживаете. Бросьте все это - пустые хлопаты. До 2014 года Россия выплачивала Украине порядка 9 млрд. баксов ЕЖЕГОДНО за нашу базу в Севастополе, аренду и прочее, прочее, прочее. Начиная с 2014 года - Россия больше не платит Украине этих денег, а вкладыывает их в развитие Крыма - строит электростанции, дороги, мосты, школы, больницы, аэропорты и т.д. И если даже что-то случится с Крымским мостом - не боспокойтесь, отремонтируем, починим, восстановим. И если Украина так переживает, за потерю 3 млрд баксов при прекращении транзита газа через нее и это при такой территории Украины, то теперь представьте 9 млрд баксов на Крым и его территорию сравните со всей Украинской территорией. В Крыму на 1 кв. метр приходится денег гораздо больше, чем на тот же 1 кв. метр на Украине. Да хватит об этом. Вы лучше расскажите об успехах Украины у себя в стране, интересно за вас хоть в чем-то порадоваться, не только в возможности безвизового выезда на запад на ограниченное время только для мытья туалетов. У нас в России как то проблем с покупкой визы не возникает и ездием в Европу чисто отдыхать, даже не задумываемся об этой стоимости визы... .
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Открываем карту и смотрим, там и так было ж\д полотно, ну сделают эстакаду иди подземку ... делов то ...
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