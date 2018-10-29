Этого боится Путин: Украине подсказали, как прорвать блокаду Азовского моря

Предлагаемый разрыв договора об использовании Азовского моря между Украиной и Россией послужит исключительно в интересах Российской Федерации. До официального установления украинских морских границ идти на такой шаг нельзя.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила блогер и журналист Лариса Волошина. По её словам, первая же статья этого договора, подписанного в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным, гласит, что Азовское море разделяется государственной границей между Украиной и Россией.

"Именно этого пункта не хотел Путин. Он настаивал, что в Азовском море не должно быть никакой границы, что они идут только по берегу. Мы имеем межгосударственный документ, подписанный главой государства, что Азовское море должно иметь границу", - подчеркнула Волошина.

Теперь же, считает журналистка, установить границу, если Россия не хочет делать этого в рамках совместного договора, можно и в одностороннем порядке. В рамках международного права возможно создание соответствующей 12-мильной морской зоны.

"А вместо того, чтобы с поддержкой европарламентариев и США начать процедуру установления своей границы, мы почему-то обсуждаем разрыв договора", - возмутилась блогер.

Она настаивает на том, что разрыв этого договора до установления Украиной морских границ в Азовском море на самом деле выгоден только России.

"Потому что он убирает эту путинскую подпись, где Путин лично согласился, что Азовское море не является внутренним морем РФ", - уточнила Волошина.

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