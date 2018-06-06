"Это злит!" Доброволец рассказал, что делать с оккупированным Донбассом

Украине предстоит не только победить в войне на Донбассе, но и решить, что делать с населением оккупированных территорий. Пока же даже те выходцы из региона, которые причастны к сложившейся ситуации, не только не отвечают перед законом, но и продолжают занимать руководящие должности.

Эти люди могут стать пятой колонной, заявил в интервью OBOZREVATEL доброволец батальона имени Кульчицкого Сергей Ткаченко.

"Мы ведь не понимаем, что мы хотим от этих территорий. Присоединить их обратно? Что в таком случае мы будем делать с тем населением, которое не сможет воспринять украинскую власть? Принять их в свою большую и дружную семью мы не можем – потому что этим мы эту семью развалим. Это будет 5 колонна, которую мы будем кормить и обеспечивать, а они будут нам вредить, на самом деле", - отмечает боец.

Сергей Ткаченко Facebook

По мнению Ткаченко, в этом отношении Украина вполне может позаимствовать опыт балтийских стран.

"Есть вариант, как в странах Балтии – статусы гражданина и негражданина. Может, на каком-то этапе это и выход. Почему бы и нет? Эти люди смогут работать в Украине, жить здесь, но в политической жизни участвовать не будут. Потому что уже сейчас многие ключевые должности что на Донбассе, что в Киеве занимают опять выходцы с Донецка – при всем уважении к большинству рожденных в этом городе наших соотечественников. Почему это происходит – непонятно. Потому что некоторые личности – достаточно одиозные. Но это злит", - заявил нацгвардеец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео последствий "ответки" Объединенных сил по позициях россиян на Донбассе.