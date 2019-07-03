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"Это за наших медиков": ВСУ мощно разнесли "гнезда" террористов. Видео

1.6тЧитать материал на украинском

Вооруженные силы Украины отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций.

Видео сокрушительного удара по "гнездам" оккупантов опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уничтожение позиций террористов

Уничтожение позиций террористов

Скриншот видео

"Это за наших медиков. ВСУ достает террористов окопавшихся в укрытиях под землей и высоко, как им казалось, в "небе". Совсем другой участок фронта, но ответка по врагу прилетела там. Они думали, что, находясь на самом верху террикона, имея прекраснейший обзор и контролируя большую территорию, можно спокойно обстреливать наши позиции и быть абсолютно спокойным, что не будет ответа. Что находятся в безопасности. Достали. И хорошо достали. Два раза точно достали за несколько секунд. Прямо с земли", – пишет он.

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Мысягин уточнил, что успешную атаку по позициям террористов осуществили бойцы из боевой разведывательной группы К-2 54 бригады ВСУ. Сначала они подняли волонтерский дрон на самый верх террикона (он завис чуть ли не над головами врага), все засняли и проанализировали видео для оценки обстановки.

"И когда вся подготовительная работа была проведена, двумя точно посланными птичками были разнесены два гнезда российско-террористических войск. Точно в цель. Две птички – два гнездышка. И это еще не все. Ответка продолжает раздаваться. Позже будет еще", – рассказал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 июля террористы обстреляли "Хаммер", на котором военные медики эвакуировали раненого из-под населенного пункта Водяное. Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Второй пострадавший скончался в больнице.

  • Позже стали известны имена погибших медиков. Это – водитель "Хаммера" Сергей Майборода и радиотелефонист-санинструктор Ирина Шевченко. За жизнь женщины врачи боролись несколько часов, но спасти ее не удалось. Она получила сильные ожоги и взрывную травму.

  • 2 июля в Марьинском районе на Донбассе террорист-снайпер снова обстрелял автомобиль медиков-волонтеров. В результате два человека ранены.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Юрий Мысягин
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вышиватники схавают...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хорошие ватники - дохлые ватники.)
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Приятно взору! Ребята, не жалейте патронов, лупите рашистскую нечисть!
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