Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Это вы виноваты!" Убийца Оксаны Макар спустя 7 лет нашел крайнего в трагедии

849 Читать материал на украинском

Приговоренный к пожизненному заключению за жестокое убийство Оксаны Макар в 2012 году Евгений Краснощек обвинил в произошедшем мать погибшей.

Такое заявление он сделал во вторник, 6 августа, в Центральном районном суде Николаева, где коллегия судей решала, пересматривать ли приговор о пожизненном заключении осужденному. Об этом написали "Новости N" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мать погибшей Татьяна Суровицкая сказала журналистам, что ей жаль родителей Краснощека и сообщила, что пришла, потому что это "память ее девочки", а на прошлое судебное заседание женщину якобы не позвали.

Погибшая

Погибшая

Она обратилась к осужденному и спросила, почему на суде он взял вину на себя, ведь в происшедшем были задействованы несколько человек. На это Краснощек сказал, что у него не было выбора, и заверил, что он не "рвется на волю".

На это мать погибшей сказала, что мужчину просто сделали "козлом отпущения". Краснощек ответил с сарказмом и начал улыбаться.

"У тебя ведь тоже дочь! Подумай об этом! Ты бы разорвал, наверное!" – разозлилась Суровицкая.

Новости
Убийца Оксаны Макар сожалеет, что не задушил подельника

Она сказала, что хотела сначала застрелить осужденного, но не смогла, потому что "убить человека слишком тяжело". На это Краснощек заявил, что в трагедии, произошедшей с Макар, якобы виновата мать погибшей.

"Вы не уберегли! Это не я виноват! Это вы виноваты! Вы – мать, это ваш ребенок был. И сейчас я с вами могу разговаривать, сейчас я вижу мать, а тогда (во время суда первой инстанции) матери не было! Вы меня поймите по-людски, я не зверь, я тоже человек, и у меня тоже дети", – заявил осужденный.

Осужденный

Осужденный

Новини N

Мать погибшей

Мать погибшей

Новини N

Осужденный

Осужденный

Новости N

Мать погибшей

Мать погибшей

Новости N

Суд

Суд

Новости N

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Николаев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel