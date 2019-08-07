"Это вы виноваты!" Убийца Оксаны Макар спустя 7 лет нашел крайнего в трагедии

Приговоренный к пожизненному заключению за жестокое убийство Оксаны Макар в 2012 году Евгений Краснощек обвинил в произошедшем мать погибшей.
Такое заявление он сделал во вторник, 6 августа, в Центральном районном суде Николаева, где коллегия судей решала, пересматривать ли приговор о пожизненном заключении осужденному. Об этом написали "Новости N" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Мать погибшей Татьяна Суровицкая сказала журналистам, что ей жаль родителей Краснощека и сообщила, что пришла, потому что это "память ее девочки", а на прошлое судебное заседание женщину якобы не позвали.
Погибшая
Она обратилась к осужденному и спросила, почему на суде он взял вину на себя, ведь в происшедшем были задействованы несколько человек. На это Краснощек сказал, что у него не было выбора, и заверил, что он не "рвется на волю".
На это мать погибшей сказала, что мужчину просто сделали "козлом отпущения". Краснощек ответил с сарказмом и начал улыбаться.
"У тебя ведь тоже дочь! Подумай об этом! Ты бы разорвал, наверное!" – разозлилась Суровицкая.
Она сказала, что хотела сначала застрелить осужденного, но не смогла, потому что "убить человека слишком тяжело". На это Краснощек заявил, что в трагедии, произошедшей с Макар, якобы виновата мать погибшей.
"Вы не уберегли! Это не я виноват! Это вы виноваты! Вы – мать, это ваш ребенок был. И сейчас я с вами могу разговаривать, сейчас я вижу мать, а тогда (во время суда первой инстанции) матери не было! Вы меня поймите по-людски, я не зверь, я тоже человек, и у меня тоже дети", – заявил осужденный.
Осужденный
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Мать погибшей
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Мать погибшей
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 10 марта 2012 года жители Николаева заманили на квартиру к своему товарищу 18-летнюю Макар, с которой познакомились в баре. Затем ее поочередно изнасиловали и попытались сжечь заживо. Девушка осталась живой.
Сначала говорилось о троих насильниках, но оказалось, что их было двое.
В распоряжение журналистов попала видеозапись, на которой один из них рассказывает о совершенном преступлении.
Макар умерла 29 марта того же года в Донецком ожоговом центре.
В 2017 году убийцы девушки воспользовались "законом Савченко" и обратились в суды за пересчетом сроков заключения. Они выйдут на свободу почти на год раньше первоначальных сроков.
В 2019 году один из осужденных за убийство Макар – Краснощек потребовал пересмотреть свой приговор о пожизненном наказании.
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