"Это вы виноваты!" Убийца Оксаны Макар спустя 7 лет нашел крайнего в трагедии

Приговоренный к пожизненному заключению за жестокое убийство Оксаны Макар в 2012 году Евгений Краснощек обвинил в произошедшем мать погибшей.

Такое заявление он сделал во вторник, 6 августа, в Центральном районном суде Николаева, где коллегия судей решала, пересматривать ли приговор о пожизненном заключении осужденному. Об этом написали "Новости N" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мать погибшей Татьяна Суровицкая сказала журналистам, что ей жаль родителей Краснощека и сообщила, что пришла, потому что это "память ее девочки", а на прошлое судебное заседание женщину якобы не позвали.

Погибшая

Она обратилась к осужденному и спросила, почему на суде он взял вину на себя, ведь в происшедшем были задействованы несколько человек. На это Краснощек сказал, что у него не было выбора, и заверил, что он не "рвется на волю".

На это мать погибшей сказала, что мужчину просто сделали "козлом отпущения". Краснощек ответил с сарказмом и начал улыбаться.

"У тебя ведь тоже дочь! Подумай об этом! Ты бы разорвал, наверное!" – разозлилась Суровицкая.

Она сказала, что хотела сначала застрелить осужденного, но не смогла, потому что "убить человека слишком тяжело". На это Краснощек заявил, что в трагедии, произошедшей с Макар, якобы виновата мать погибшей.

"Вы не уберегли! Это не я виноват! Это вы виноваты! Вы – мать, это ваш ребенок был. И сейчас я с вами могу разговаривать, сейчас я вижу мать, а тогда (во время суда первой инстанции) матери не было! Вы меня поймите по-людски, я не зверь, я тоже человек, и у меня тоже дети", – заявил осужденный.

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