''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''

Во временно оккупированном Донецке местные жители отмечают большие проблемы с благоустройством.

Так, на главной улице города коммунальщики не вывозят огромные грязные кучи снега, пишет в Twitter Donetsk2019.

"Не помню такого, даже за последние пять лет", - пишет пользователь.

"Сколько жил в Донецке, никогда такого не видел. Город оказался в руках у тех, кто ненавидит и презирает его жителей", - согласился блогер из Донецка Денис Казанский.

Сколько жил в Донецке, никогда такого не видел. Город оказался в руках у тех, кто ненавидит и презирает его жителей https://t.co/AUd5pL5qDZ — Денис Казанський (@den_kazansky) 1 февраля 2019 г.

Twitter Donetsk2019.

Twitter Donetsk2019.

Twitter Donetsk2019.

В комментариях говорят, что благодаря действиям российских оккупантов и их пособников, некогда цветущий город превращается в очередной "Мухосранск" из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за подобных проблем на кладбище ''ДНР'' затосковали по Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!