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''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''

2.3тЧитать материал на украинском

Во временно оккупированном Донецке местные жители отмечают большие проблемы с благоустройством.

Так, на главной улице города коммунальщики не вывозят огромные грязные кучи снега, пишет в Twitter Donetsk2019.

"Не помню такого, даже за последние пять лет", - пишет пользователь.

"Сколько жил в Донецке, никогда такого не видел. Город оказался в руках у тех, кто ненавидит и презирает его жителей", - согласился блогер из Донецка Денис Казанский.

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''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''

Twitter Donetsk2019.

''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''

Twitter Donetsk2019.

''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''

Twitter Donetsk2019.

В комментариях говорят, что благодаря действиям российских оккупантов и их пособников, некогда цветущий город превращается в очередной "Мухосранск" из РФ.

''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''
''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''
''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''
''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''
''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за подобных проблем на кладбище ''ДНР'' затосковали по Украине.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДНРДНР
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Меняю трёхкомнатную квартиру в одной из столиц процветающей Новороссии, на двушку любого райцентра загнивающей Укропии, ЛНР не предлагать.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Я от души желаю вышиватным быдлопидорам, сравших по этому поводу в комментариях, не вылазить месяцами из подвалов, как сидели жители Донецка из-за бомбежек украинского мира.А русский мир в Крыму, куда трусливое стадо ВСУ даже не рыпается
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вы бы нам лучше рассказали про процветающие города Окраины))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Andreevski Andrey, Города Окраины уже давно никого не интересуют.
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