''Это все бандеры и ДРГ!'' В Донецке пожаловались, что город превратили в ''российский Мухосранск''

Во временно оккупированном Донецке местные жители отмечают большие проблемы с благоустройством.
Так, на главной улице города коммунальщики не вывозят огромные грязные кучи снега, пишет в Twitter Donetsk2019.
"Не помню такого, даже за последние пять лет", - пишет пользователь.
"Сколько жил в Донецке, никогда такого не видел. Город оказался в руках у тех, кто ненавидит и презирает его жителей", - согласился блогер из Донецка Денис Казанский.
Сколько жил в Донецке, никогда такого не видел. Город оказался в руках у тех, кто ненавидит и презирает его жителей https://t.co/AUd5pL5qDZ— Денис Казанський (@den_kazansky) 1 февраля 2019 г.
Twitter Donetsk2019.
Twitter Donetsk2019.
Twitter Donetsk2019.
В комментариях говорят, что благодаря действиям российских оккупантов и их пособников, некогда цветущий город превращается в очередной "Мухосранск" из РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за подобных проблем на кладбище ''ДНР'' затосковали по Украине.
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