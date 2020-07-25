Это же украинская армия, поэтому я них*ра не верю.

Не верю, что тишина продержится больше двух суток.

Не верю, что даже если обстрелы будут, и от нас это заходят скрыть - то офицеры пресс-центра КОС не напишут об этом на официальной странице или не скинут, как обычно, в личку.

Не верю, что при огне по нашим ребятам кто-то при больших погонах втупую нарушит устав и отдаст приказ не защищать свою жизнь и здоровье, таким образом подведя себя под статью.

И я не верю, что наши военные, даже получив такой приказ, будут как бараны гибнуть, а не попытаются отбиться.

Не верю в то, что Наев про*бёт сосредоточение сил и средств противника, даже при официальном запрете на разведку или бпла. Не верю этому полному всеобъемлющему прекращению - восемнадцатому за шесть с лишним лет.

Но вот во что я точно верю, так это в то, что выдачу боекомплекта могут ограничить или полностью прекратить. Значит ли это наше поражение?

Конечно нет. Означает это только одно. Что старшины и взводные-ротные будут, скрепя сердце, обливаясь слезами и матеря все военное руководство... открывать свои нычки. Все эти тщательно лелеемые и бережно уложенные ящики, которых за шесть лет накопилось ох как много))

Это же украинская армия.

Верьте в неё.